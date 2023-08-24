恢復第3類陸客來台 觀光局：同步規畫解除禁團令

陸委會今公布，9月1日起恢復旅居或留學海外、香港澳門的大陸地區人民得申請來台觀光，每年預估有8、9萬人次。交通部觀光局表示，今起1個月內也將規劃開放團客事宜，包括開放陸籍團客來台、台灣旅行社組團赴陸，初期皆以每日2千人次原則，將視陸方回應確定上路時間。

觀光局表示，對於恢復兩岸團體旅遊，除了9月起恢復第3類陸客來台，今起1個月也積極準備開放團客相關工作，包括陸籍團客來台初期限額每日2000人次；台灣旅行社組團赴陸依對等原則，適度調控赴陸人次，初期以每日2000人次原則，並視陸方訂定時間。

觀光局代理局長周廷彰表示，鑑於兩岸民間旅遊交流已暫停超過3年，兩岸間一直有再溝通旅行社名單、通報機制及旅遊安全等項目，今天拋出規劃就是釋出善意的回應，希望陸方對等開放自由行旅客來台，將視陸方回應時程決定開放時間。至於初期僅限每日2000千人，他則說，兩岸民間旅遊交流已暫停超過3年，需循序漸進開放。

觀光局指出，鑑於兩岸民間旅遊交流已暫停超過3年，雙方旅行業名單、從業人員人力配置、旅遊資源及接待能量等均有所變動，為確保國人前往大陸團體旅遊品質，將於1個月準備期間內與旅行業者討論恢復團體旅遊應注意事項，及與旅行公會研擬符合實務之調控方式，細節確定後再向旅行業者公布。

觀光局說明，旅行業依規定於成行前應向旅客說明旅遊安全狀況，且每團均應派遣領隊隨團服務，遇緊急事故等旅遊安全事件，須即時妥適處理並通報。觀光局設有全天候通報機制，如獲知國人赴陸團體旅遊遇旅遊安全相關事件通報，將透過雙方互設辦事處管道提供必要協助。

觀光局表示，後續會將陸委會製作的「赴陸港澳違法行為態樣」、「赴陸提醒與建議事項」等電子文宣轉請旅行社適度納入出團前說明資料，提供旅客參考。

觀光局指出，考量旅行業已超過3年未接待大陸觀光團，從事第一線作業的從業人員多有異動或調整情形，為使旅行業重新熟悉陸團來台觀光相關管理法規、入台證辦理流程、陸團接待與通報及赴陸旅遊安全等事宜，預計於9月邀集相關單位辦理說明會，向旅行業者宣導辦理陸客觀光業務應注意事項。