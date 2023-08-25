「保誠MeWe幸福智造所」五大亮點搶先看 邀請三明治族家庭一起智造幸福

「保誠MeWe幸福智造所」9月1日起邀請三明治族帶著家人，一起闖關拿好禮，「智」造專屬的幸福。 圖／保誠人壽 提供

保誠人壽年度品牌活動「保誠MeWe一起好幸福」，首場大型嘉年華「保誠MeWe幸福智造所」，自9月1日起連續四天，於台北華山1914文創園區西一館盛大開展，特別規劃沉浸式互動體驗、主題工作坊、幸福里程公益挑戰等串聯線上線下的多元精采活動，打造一座屬於全家人的幸福遊樂園。邀請三明治族帶著心愛的家人們，一起闖關拿好禮，「智」造專屬的幸福方程式。

「保誠MeWe幸福智造所」五大亮點搶先看

「保誠MeWe幸福智造所」作為保誠人壽今年品牌旗艦活動，設有多個展區及豐富體驗，滿足三明治族全家大小共同智造幸福的想望，同時讓三明治族對於切身相關的議題有更多了解，與家人一同朝著幸福人生的目標邁進。

在HEAR區透過好玩刺激的電流急急棒，認識「HEAR」四個人生關鍵議題。 圖／保誠人壽 提供

亮點1. 電流急急棒／人生在走 HEAR要有

人生如同一場大型冒險，在HEAR區透過緊張刺激的電流急急棒，保誠和你一起關注三明治族在人生不同階段面臨的關鍵議題，包含Health & Protection（健康與保障）、Education（子女教育）、Asset Transferring & Planning（資產傳承與規劃）、Retirement（樂活退休），同時提供多元的投保管道和商品讓民眾隨心選擇，加上便捷的數位平台及多元加值服務，體現保誠人壽是三明治族人生旅途中不可或缺的好夥伴。

親子可透過實體的CHA-CHING理財大富翁遊戲，學習正確金錢觀。 圖／保誠人壽 提供

亮點2.理財大富翁／四大金錢觀 邊玩邊學

透過實體的CHA-CHING理財大富翁遊戲，一次體驗「收入、儲蓄、消費、捐獻」四大金錢循環觀念，歡迎爸媽帶著孩子一起從遊玩中學習，建立正確的金錢觀，從小培養理財習慣。

保誠人壽調查不同世代三明治族的心聲與需求，也邀你來現場訴說心情。 圖／保誠人壽 提供

亮點3. 三明治真心話／解放渴望 為己發聲

蠟燭多頭燒的三明治族，總是有很多說不出口的內心話，保誠人壽透過「三明治族大調查」了解不同世代三明治族的心聲與需求，也邀請同樣作為三明治族的民眾，親臨展區現場作答，為自己發聲。

亮點4. 分紅來接棒／快問快答 考驗左右腦

保誠人壽是分紅保單市場的領導者。快速的接棒遊戲加上簡單的快問快答，考驗你的反應速度與左右腦協調力，了解保誠在分紅保單市場上多個第一，包含持續銷售分紅商品市場第一、分紅商品種類/數量巿場第一、推出分紅結合健康及意外保障綜合保險市場第一，以及分紅商品幣別巿場第一！

亮點5. 騎單車做公益／累積里程 化為捐款

騎單車健身又能做公益，保誠人壽期間限定的星願娃快閃屋，舉辦「幸福里程公益挑戰」，將騎乘單車累積的里程，全數轉為公益捐款，挹注保誠人壽與長期公益合作夥伴家扶基金會推動的「星願娃計畫」，將幸福分享給更多需要幫助的兒童與家庭。

除了五大亮點外，現場還有時下最流行的時尚網美打卡區與幸福拍貼機，讓全家人捕捉幸福瞬間，歡迎所有的三明治族家庭蒞臨現場，一起來智造幸福。

圖／保誠人壽 提供

「保誠MeWe幸福智造所」活動資訊

時間：9月1日（五）至9月4日（一）10AM～5PM

地點：華山1914文創園區西一館

更多活動相關資訊：https://www.pcalife.com.tw/zh/2023mewe/