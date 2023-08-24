北市1381座公廁不合格 榮總、統一超商、麥當勞全上榜

截至今年7月底，北市府共列管6925座公廁，依「台北市公廁環境衛生管理自治條例」，完成各項設施的公廁有5544座，約占80％，目前還有20%、1381座公廁不合格，像是北市榮民總醫院、麥當勞、統一超商都上榜。依規定，若公廁管理單位未能在今年10月11日前完備各項設施，將被北市環保局開罰1200元至1萬5000元。

「台北市公廁環境衛生管理自治條例」明訂的公廁，包括公私立機構，分成12大類，包括：公園、加油站、市場、交通場站、綜合零售賣場、宗教寺廟、觀光遊憩場所、大專院校、機關及公營單位、連鎖餐飲店、醫院、文化教育場所，這12類場所提供給公眾使用之廁所。

北市議員秦慧珠發現，公廁不合規定的種類第1名是「醫院」，不合格最多的前3名為三軍總院、北市榮民總院、新光醫院；不合格第2名的是「綜合零售賣場」，不合格前3名是統一超商、光華數位新天地、美麗華百樂園；第3名是「連鎖餐飲店」，不合格前3名為麥當勞、摩斯漢堡、吉野家。

秦慧珠指出，凡市府列管之公廁，必須設置廁間內應設置衛生紙、扶手、求助鈴、貼心設備（如馬桶坐墊紙或坐墊消毒液）、掛鉤或置物架、加蓋垃圾桶、便器類型標示、衛生紙是否丟馬桶標示等8項；廁間外應設洗手台、鏡子、給皂設備、擦手紙或烘手機等4項；這12項設施具備才屬合格公廁。

環保局檢測6925座公廁，列為特優級的有4729座，占68%、優等級有2194座，占31%，但仍有20%的列管公廁未能完善廁間內外的12項設施。

對此，環保局科長林鈺惠表示，目前開罰總共分為3個部分，包含環境衛生、設備友善、拒檢，去年條例上路後，設備改善部分有給公廁主管單位1年改善期，待今年10月會再去抽查，最多的違規樣態，為未裝設扶手、求助鈴及衛生紙，屆時未改善可裁罰處2000元到1萬元。

至於環境衛生及拒檢部分，林鈺惠說明，衛生環境若不符規定，環保局會依法開罰1200到6000元，這次有2、3件公廁是有環境衛生不佳問題，但都是初犯分別裁罰1200元；至於拒檢的部分，目前還沒有遇到個案，若不配合恐面臨3000到1萬5000元罰緩。