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船員發燒、腹瀉受困船上5天 北醫附醫遠距醫療解圍

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
北醫附醫提供的「遠洋船隊遠距照護模式」，今年8月已經完成3例遠洋視訊診療。圖／北醫附醫提供
北醫附醫提供的「遠洋船隊遠距照護模式」，今年8月已經完成3例遠洋視訊診療。圖／北醫附醫提供

一艘遠在阿拉斯加海域作業的遠洋漁船，突然發生船員發燒、急性腹痛等狀況，距離預計返回基隆港還有5天航程，醫療處置迫在眉睫。北醫附醫遠距醫療中心隨即啟動「遠洋船隊遠距照護模式」，安排急診科醫師視訊看診，及時排除危機，成為北醫附醫提供遠洋遠距照顧模式的首例。

北醫附醫遠距醫療中心主任劉文琪表示，北醫附醫八月收到第一例的遠距診療需求，該船隻位於阿拉斯加海域，船長通報船員發燒超過38.4度，有頻尿、全身虛弱、血壓高及心率過速等症狀。遠距醫療中心緊急找尋急診科醫師協助應變，研判船員可能有攝護腺肥大及感染等問題；經醫師指示服用抗生素及退燒藥一天後，船員頻尿及睡眠狀況均有改善，食慾也增加，身體狀況獲得改善並於5天後平安返回基隆港口。

北醫附醫院長施俊明表示，新冠肺炎疫情期間，許多民眾實際體驗遠距醫療的便利，而遠距醫療無遠弗屆的特性，可讓原本的醫療照護創新並更有可近性，讓更多有需要的民眾受益。

北醫附醫今年3月起與國內散裝航運龍頭「慧洋海運集團」、「漢耀股份有限公司」攜手建置「遠洋船隊遠距照護模式」，將過去衛星電話看診提升為視訊診療模式，醫師不再只是透過語音瞭解病患主訴，而是透過視訊看到實體症狀與病徵，更正確執行醫療評估與用藥建議，8月至今已完成3例遠洋視訊診療，全面增進遠洋船員的醫療權益。

北醫附醫副院長張詩鑫表示，以往遠距醫療照護模式多運用於偏鄉等陸上地區，搭配直升機、救護車等方式將病人送醫。相較之下，海上醫療狀況難與陸地比擬，遠洋漁船若離岸過遠，只能選擇緊急靠岸執行醫療業務，對於船員健康是一大挑戰，專業醫療諮詢更顯重要。

疫情後，遠距醫療僅適用服務五類對象，包含急性住院病人出院後3個月內的追蹤治療、機構住宿式類長照機構住民、家庭醫師整合性照護法令規定病人、政府核准居家醫療收案病人、國際醫療病人限於外國人。

北醫附醫提供的「遠洋船隊遠距照護模式」協助在阿拉斯加海域作業的遠洋漁船船員改善發燒、腹瀉症狀。圖／北醫附醫提供
北醫附醫提供的「遠洋船隊遠距照護模式」協助在阿拉斯加海域作業的遠洋漁船船員改善發燒、腹瀉症狀。圖／北醫附醫提供

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