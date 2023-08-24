「閱讀勵學」10年里程碑！全台首座「MINI好鄰居紙圖書館」台中登場

統一超商好鄰居文教基金會長期關注孩童閱讀議題，2022年10月攜手7-ELEVEN、捷盟行銷率通路之先，與全球百大紙業的正隆公司合作，運用7-ELEVEN回收之5,000公斤紙箱，加入正隆設計團隊重新製作研發，將回收原料製作成100%再生瓦楞紙板，再製成符合學童閱讀需求之永續紙材用具，共同打造兩座以100%永續紙材回收打造而成的「好鄰居紙圖書館」。今年適逢統一超商好鄰居文教基金會「閱讀勵學計畫」迎來第一個10年里程碑，雙方再度攜手於由中華基督教救助協會所支持的台中傳愛1919陪讀班打造全台首座全新「MINI好鄰居紙圖書館」，深入鄰里間，讓孩童閱讀學習不間斷。

根據外部調查，7到9歲孩童閱讀量最高，是培養閱讀習慣的黃金關鍵期，多半在學校與父母的陪同下進行。好鄰居基金會響應聯合國永續發展目標SDG 4「優質教育」，有感於鄉鎮學校購書經費有限，且高達9成必須透過外部資源來推動閱讀活動，自2014年起推動「閱讀勵學」計畫，目前共合作115所鄉鎮小學、陪讀班據點，透過閱讀集點、教案推動獎勵、徵文比賽等方式，鼓勵約7千位孩童提升閱讀力。

統一超商好鄰居文教基金會表示，「閱讀勵學計畫」今年迎來第一個10年， 攜手共同推動永續的好夥伴7-ELEVEN、正隆股份有限公司，歷經半年積極籌備規劃後，於台中傳愛1919陪讀班打造全台首座「MINI好鄰居紙圖書館」，以「角落陪讀」的理念，提供孩童放學後閱讀課外讀物、平時則作為共學團學生自主學習、教學的多功能空間，用迷你空間發揮陪讀班最大效益。

台中傳愛1919陪讀班已成立20年，致力於提供經濟弱勢家庭、隔代教養孩童免費課後照顧，惟書籍流動率及分類較少。2022年加入統一超商好鄰居文教基金會「閱讀勵學計畫」，發現經由閱讀集點，累積50點可以獲得7-ELEVEN 50元商品卡，即可到7-ELEVEN門市兌換商品，增加孩童閱讀興趣，也有小朋友起初連閱讀注音都有障礙，到辨讀識字能力進步神速；從圖文繪本到能研讀科學書籍，透過教案合作讓閱讀成為一件令人喜歡的事。