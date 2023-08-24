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登革熱入侵北市！環保局清消範圍達1萬9000平方公尺

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市衛生局昨天公佈新增第二例本土個案，為60多歲男性，居住文山區，環保局表示，昨天與前天都已經針對個案周遭環境加強清消，籲民眾配合清消。圖／環保局提供
北市衛生局昨天公佈新增第二例本土個案，為60多歲男性，居住文山區，環保局表示，昨天與前天都已經針對個案周遭環境加強清消，籲民眾配合清消。圖／環保局提供

北市衛生局昨天公佈新增第二例本土個案，為60多歲男性，居住文山區，其並無外縣市旅遊史，環保局今天表示，在昨天與前天都已經針對個案周遭環境加強清消，噴消面積達1萬9000平方公尺、噴灑藥劑9.5公升，同時提醒民眾，持續注意有無積水容器、加強環境清理，環保局也會加強消毒請民眾配合。

環保局表示，該確診案例22日快篩陽性期間，已派出23人次，在個案居家周邊半徑100公尺範圍執行環境孳清及化學防治噴消作業；確診為第2例本土病例後，23日再次加強動員，合計噴灑藥劑9.5公升，噴消面積達1萬9000平方公尺，清除垃圾46公斤及積水容器32個。

環保局指出，防治登革熱，需依靠民眾落實「巡、倒、清、刷」做好孳生源清除、環境整頓，可有效預防病媒蚊孳生，但疫情發生、鄰里社區出現確診個案時，透過噴灑環境用藥進行化學防治，可迅速阻斷帶有登革熱病毒病媒蚊持續傳播，防堵疫情再擴散。

環保局呼籲，民眾需持續注意有無積水容器、加強環境清理，環保局也會加強環境稽查、化學防治，請民眾務必配合，公私協力，攜手對抗登革熱，例如將擋住水溝蓋之車輛移開，或迴避噴消區域等，以利化學防治作業順利執行。

此外環保局提醒，民眾如有發生頭痛、發燒、後眼窩痛、肌肉關節疼痛、出疹等疑似症狀，盡速就醫採檢並主動告知活動史與旅遊史，並盡速通報。

登革熱 確診 疫情

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