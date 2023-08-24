快訊

對比高虹安火速起訴 律師曝12億棒球場無法偵結原因

台灣Burberry員工私下IG公審VIP！男星未消費遭嗆：是不是有錢人？

午後雷陣雨範圍擴大！15縣市大雨至晚上 注意雷擊強風

蘇拉颱風今天下午生成 氣象局：對台灣影響程度密切觀察

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今天下午2時發展為輕度颱風、編號第9號蘇拉，預測向北移動。圖／取自氣象局網站
原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今天下午2時發展為輕度颱風、編號第9號蘇拉，預測向北移動。圖／取自氣象局網站

中央氣象局說，原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今天下午2時發展為輕度颱風、編號第9號蘇拉，預測向北移動，對台灣影響程度，氣象局將密切觀察，注意氣象局發布之最新颱風動態。

中央氣象局說，輕度颱風蘇拉下午2時的中心位置在菲律賓東方海面，以每小時4公里速度，向北北西進行。中央氣象局預報員劉沛滕說，目前在台灣東南側是相對大的低壓帶，會影響當中熱帶性系統移動的方向。未來會稍稍往南移動，打轉並且有增強的趨勢，要留意下周一動態可能比較不確定。

劉沛滕說，今天到明天有略略往北的趨勢，不過，未來會慢慢地往南移動；未來大致上移動方向還是往南移動，在菲律賓東方海面會慢慢持續增強，由於移動速度緩慢、徘徊時間比較久，到了下周之後要特別留意這個颱風的動向，路徑的不確定性相當大，不確定它可能比較接近台灣或往哪個方向移動。

氣象局 颱風 菲律賓

延伸閱讀

準颱風侵台或擦身過的機率曝 粉專指它是關鍵

蘇拉颱風將生成不排除接近台灣 氣象局：下周二三影響最大

蘇拉颱風最快今晚生成 賈新興估下周這兩天影響台灣最劇

蘇拉颱風今明兩天形成 缺「氣流引導」路徑預報分歧

相關新聞

中南部5縣市大雷雨轟炸1小時 三地門山區暴雨「國家級警報」

中央氣象局發布嘉義縣、南投縣、雲林縣、高雄市、屏東縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時；慎防劇烈降雨、雷擊...

食腦變形蟲感染死亡結案！600多名民眾未出現疑似症狀

食腦變形蟲死亡追蹤告一段落！新北月初發生一起因為在親水設施戲水感染福氏內格里阿米巴原蟲（食腦變形蟲）導致腦膜腦炎的死亡個...

台鐵EMU600型電聯車馬達座龜裂 56輛全面停駛檢修

台鐵一輛EMU600型列車去年8月行經隆田站發生牽引馬達掉落事故，今年6月車輛進廠保養時發現EMU600型電聯車的馬達固...

蘇拉颱風將生成不排除接近台灣 氣象局：下周二三影響最大

今天還是有比較明顯的午後雷陣雨，中央氣象局預報員劉沛滕說，台灣上空今天雲量偏少，中午過後熱對流會發展起來，各地山區還是有...

爽爆！在漢神巨蛋花50元停車費 中千萬統一發票

真的太幸運了！有民眾逛高雄漢神巨蛋，僅花50元停車費就中統一發票千萬大獎，可以說是「銅板價」換取大財富。

午後雷陣雨範圍擴大！ 15縣市大雨至晚上 注意雷擊強風

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局發布大雨特報，今天台中、南投、嘉義、台南、屏東地區及各地山區有局部大雨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦