蘇拉颱風今天下午生成 氣象局：對台灣影響程度密切觀察

中央氣象局說，原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今天下午2時發展為輕度颱風、編號第9號蘇拉，預測向北移動，對台灣影響程度，氣象局將密切觀察，注意氣象局發布之最新颱風動態。

中央氣象局說，輕度颱風蘇拉下午2時的中心位置在菲律賓東方海面，以每小時4公里速度，向北北西進行。中央氣象局預報員劉沛滕說，目前在台灣東南側是相對大的低壓帶，會影響當中熱帶性系統移動的方向。未來會稍稍往南移動，打轉並且有增強的趨勢，要留意下周一動態可能比較不確定。

劉沛滕說，今天到明天有略略往北的趨勢，不過，未來會慢慢地往南移動；未來大致上移動方向還是往南移動，在菲律賓東方海面會慢慢持續增強，由於移動速度緩慢、徘徊時間比較久，到了下周之後要特別留意這個颱風的動向，路徑的不確定性相當大，不確定它可能比較接近台灣或往哪個方向移動。