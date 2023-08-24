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美2款眼藥水遭爆真菌汙染 食藥署回應了

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
美國食藥署官網聲明指出，「Dr. Berne’s MSM Drops 5% Solution」，驗出芽孢桿菌汙染。圖／亞馬遜官網
美國食藥署官網聲明指出，「Dr. Berne’s MSM Drops 5% Solution」，驗出芽孢桿菌汙染。圖／亞馬遜官網

美國食品藥物管理局（FDA）發布「Dr. Berne's MSM Drops 5% Solution」和「LightEyez MSM Eye Drops-Eye Repair」兩款眼藥水緊急下架回收，因被通報添加違法化學物質，以及真菌汙染。食藥署今發布聲明表示，台灣並未有相關核准許可證，民眾切勿自行在網站上購買。

美國食藥署官網聲明指出，「Dr. Berne’s MSM Drops 5% Solution」，驗出芽孢桿菌汙染；而「LightEyez MSM Eye Drops – Eye Repair」抽檢時被發現含有芽孢桿菌（Bacillus）、外瓶黴屬（Exophiala）、綠膿桿菌（Pseudomonas）、分枝桿菌（Mycobacterium）和甲基紅色桿菌（Methylorubrum）。

美國FDA表示，本次示警的2款眼藥水，都添加了禁用於眼藥水的甲基硫醯基甲烷（methylsulfonylmethane），該成分僅能用來預防和治療關節炎

食藥署對此表示，經查，含有未經核准成分methylsulfonylmethane (MSM)，且受細菌、真菌汙染的「Dr. Berne's MSM Drops 5% Solution」、「LightEyez MSM Eye Drops–Eye Repair」2款眼藥水，台灣皆未核准相關藥品許可證。美國FDA發布眼藥水之消費者警訊，也為非法銷售藥品，台灣未有相關專案進口之產品。

食藥署提醒，為維護消費者健康與權益，提醒消費者勿自行由國外、網路或其他通路商購買該藥品使用。

食藥署 美國 關節炎

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