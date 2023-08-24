影／華航邀請家扶兒少參加公益體驗營 化身小小機師
中華航空幾天舉辦公益機師體驗營，首度邀請桃園家扶中心兒少學童化身小小機師，華航總經理高星潢受訪時表示華航都持續邀請弱勢及公益團體合作，將取自於社會的資源還之於社會，也跟小朋友探討未來航空業的前景及未來性，透過這次活動接觸航空產業，學習航空知識並開拓視野。
高星潢指出今天也特別安排模擬機體驗帶他們看看飛行員如何在駕駛艙內起降飛機，同時觀摩飛機緊急逃生訓練設施及參訪華航博物館，也看看空服員如何在飛機上的小小空間變出美味、可口的餐飲。
有媒體問到交通部日前表示對兩岸觀光開放樂觀其成，對此高星潢說，實際需求在哪就會飛到哪，但什麼時候解除或進行非華航做主，目前預計下個月就會開松山到福州的航班。
今天的華航公益機師體驗營安排30位小朋友們擔任一日飛行員，除了解機師養成訓練外，也實際走訪模擬駕駛艙，體驗臨場感，感受遨遊空中的樂趣，也安排學童參訪華航博物館，認識航空歷史演變；也觀摩客艙訓練及緊急逃生設備，近距離感受空服員訓練課程的嚴謹，如何把關機上乘客的安全，演示緊急狀況的標準化流程、正確穿上救生衣等課程，讓學童認識更多航空相關知識，也能進一步探索自己的未來。
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