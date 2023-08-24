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近視、白內障手術後看不清 1至2成與乾眼症有關

中央社／ 台北24日電

據統計，全台約近700萬人深受乾眼症之苦，平均每3人就有1人自覺或經診斷有乾眼症狀，尤其接受近視雷射、白內障手術後，約1到2成的併發症就是乾眼症，視力可能因此持續模糊。

台灣白內障及屈光手術醫學會理事長孫啟欽今天記者會分享，現代生活中離不開3C產品，乾眼症是眼科門診常見的求診原因，據衛生福利部中央健康保險署統計資料，全台近1/3民眾可能患有乾眼症，尤其65歲以上、更年期女性是乾眼症高風險族群。

孫啟欽提到，很多民眾以為乾眼症只是眼睛感覺乾乾的，事實上還會經常伴隨有異物感、痛、灼熱感及眼睛紅癢等，甚至會畏光，若不積極就醫，嚴重恐怕會導致角膜破皮、穿孔，影響視力。

孫啟欽提醒，乾眼症不只是全民眼睛健康警訊，同時也是近視雷射及白內障手術術後常見的併發症，常在術後幾天就可能發生；台灣每年約24萬次白內障手術，9.8%病人會出現乾眼症，另外，每年1.5萬次近視雷射手術中，約20%病人於術後6個月有乾眼症顯著惡化趨勢。

台灣白內障及屈光手術醫學會理事徐旭亮說明，手術過程，如消毒藥水、器械、手術燈光照射等，可能會破壞眼球表面的上皮組織，影響眼睛神經傳導，使得淚液分泌減少、淚膜穩定度受影響，或是術後點用預防感染的強效眼藥水，就會出現術後眼睛乾澀狀況。

徐旭亮建議，民眾進行眼科手術前，應先由醫師詳細評估，若已是中度以上乾眼症，建議先治療乾眼症，等到可控制程度再進行手術；人工淚液則是乾眼症最基本治療，建議術後患者選擇點用後可維持較長舒適度、含有保濕成分且不含防腐劑的人工淚液，同時避免過度用眼，才能遠離乾眼。

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