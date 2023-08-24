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失聰爸求餐廳贈愛心餐予2兒遞紙條滿鼻酸 老闆1舉動獲激讚

香港01／ 撰文： 桃樂斯
（示意圖／Ingimage）
（示意圖／Ingimage）

能幫助社會上有需要的人，其實都是種福氣！臺灣有咖喱店老闆指某天店內來了位失聰人士，對方以文字形式請求拿取待用餐（善心人士提前支付餐點或飲品費用，使有需要者可免費享用餐點的慈善文化）贈予2名兒子，老闆明白對方境況就立刻打包3份餐點，後稱「有需要可以再來唷」。他其後藉事件發文，盼社會大眾若有能力可以多考慮説明有需要人士，獲網友大讚溫暖，認為社會就是需要多些如他這般的善心人和正能量。

該老闆在facebook專頁「中田咖哩（夢想店）」發文，分享某天店內來了位失聰人士，對方寫了張紙條，如圖片所示紙條寫上「您好：請問可以（給）我兩份待用餐嗎，因為我倆小孩沒得吃，非常感謝您」。詢問對方「爸爸你自己不用吃嗎？」，對方以手勢示意不用。可是原PO不忍心，所以還是給了對方和3份咖哩餐點，水果和油飯，並稱「有需要可以再來唷」，對方接過餐點後，再以文字表示謝意。

臺灣有餐店遇著有經濟困難的聾人父親，對方希望拿取愛心餐，老闆二話不說打包三份餐點，更分享事件昐社會大眾若有能力，可多些説明有需要人士，獲網友大讚。（ FB「中田咖哩（夢想店）」圖片）
臺灣有餐店遇著有經濟困難的聾人父親，對方希望拿取愛心餐，老闆二話不說打包三份餐點，更分享事件昐社會大眾若有能力，可多些説明有需要人士，獲網友大讚。（ FB「中田咖哩（夢想店）」圖片）

原PO指，分享事件並不是想炫耀，只是盼望大家如果有能力就多些幫忙，讓有需要人士都能有餐溫飽。

網友們都讚揚老闆慷慨助人舉動，認為社會需要多些像他這樣的善心人，「感謝老闆在這原物料一直上漲的時候，還能不顧自身利益的情況做愛心」、「哪天你會需要別人幫忙，誰知道？積善也是為將來做準備」、「有能力幫助別人是件很快樂的事」;並對該父親境況感到心酸，「短短幾行字，滿滿的鼻酸」、「這位爸爸要開這口需要多大的勇氣」。

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文章授權轉載自《香港01》

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