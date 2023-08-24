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攝護腺癌初期無明顯症狀 近6成確診已晚期

中央社／ 台北24日電

很多攝護腺癌患者初期沒有明顯症狀，頂多排尿異常，但民眾可能以為是年紀大、工作忙碌造成而輕忽。醫師提醒，近6成台灣病友確診時已是晚期，50歲以上男性應定期檢查。

根據衛生福利部最新國人死因統計結果顯示，111年攝護腺癌死亡人數為1830人，是65歲以上人口主要死因之一。

童綜合醫院研發創新中心院長歐宴泉今天在衛教記者會中指出，很多攝護腺癌患者初期沒有明顯症狀，部分患者初期會有排尿困難等症狀，有些人會以為是年紀大或工作忙碌導致，且初期容易與良性攝護腺肥大症狀混淆。

攝護腺癌的危險因子除年齡為60到80歲外，歐宴泉表示，包括攝護腺癌家族史、帶有如BRCA突變基因者、服用男性激素或平時攝取較多高脂肪食物的男性，都是罹患攝護腺癌的高危險群。

台北榮民總醫院泌尿部男性生殖科主任黃逸修分享個案為1名70歲男性，身體健康且平日排尿無異狀，並持續從事導遊工作，4年前體檢觀察到攝護腺特異性抗原（PSA）指數異常高，進一步就醫檢查確診為轉移性攝護腺癌，所幸經使用標靶藥物治療已有不錯成效。

歐宴泉會前接受媒體聯訪表示，攝護腺癌常見的轉移部位，以骨轉居多、約占75%，由於國人對攝護腺癌的警戒心仍不夠，病友往往忽略警訊，近6成台灣病友確診時已是晚期，更有3成以上病友初次診斷時就有轉移病灶，5年存活率不到4成。

歐宴泉提醒，50歲以上男性應每半年定期至泌尿科進行血液攝護腺特異性抗原（PSA）檢查與肛門指診，若是高度懷疑者，建議進行多參數磁振造影融合超音波影像切片，及早發現治療是與攝護腺癌和平共存之道。

攝護腺癌 患者

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