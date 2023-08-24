請一起來協尋 找出最具代表性的彰化60年老店
彰化今年建縣300年，孕育許多極富盛名與特色的老店，彰化縣政府即日起到9月10日，舉辦彰化一甲子老店甄選活動，只要在彰化經營60年以上，有固定營業店面，且有提供銷售與服務者，皆可提出申請或接受推薦。
縣長王惠美表示，一個品牌能在地經營60年以上，代表著數代人心血的累積，為肯定老店的價值，此次甄選出最具代表彰化60間一甲子老店，將製作彰化老店故事專書，並因地制宜於每一店面設置故事牆，並致頒證明榮耀的匾額。
王惠美說，後續也有電子集章消費活動，讓民眾透過實地體驗消費，感受彰化老店獨特地魅力，並有機會獲得拍攝宣傳影片與縣內外展覽活動等機會，歲月留痕，老店故事永恆。
彰化縣政府經濟暨綠能發展處表示，此次老店須為經營60年以上，且擁有固定店面提供銷售及服務，須檢附相關合法設立文件、店面仍持續於彰化營業，才符合申請資格，報名截止日今年9月10日，歡迎有興趣的店家報名或消費者推薦。
經綠處表示，此次評選分兩階段，第1階段初審將進行書面審核，第2階段複審由執行單位至老店進行短影片拍攝後，再由專家進行綜合性評分，選出最具代表性的彰化一甲子老店，甄選結果將在今年9月30日公布。詳情可查詢活動網
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