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食腦變形蟲感染死亡結案！600多名民眾未出現疑似症狀
食腦變形蟲死亡追蹤告一段落！新北月初發生一起因為在親水設施戲水感染福氏內格里阿米巴原蟲（食腦變形蟲）導致腦膜腦炎的死亡個案，因此針對期間曾赴該設施民眾追蹤至23日。疾管署發言人曾淑慧表示，疾管署採取較嚴格的追蹤範圍，根據追蹤超過600名民眾皆無通報有出現疑似腦膜炎症狀，因此已經結案。
北部一名30多歲女性感染食腦變形蟲，不到一周就死亡，引發社會關注及恐慌，現在尚未復業。根據7月21日至8月9日曾去該親水設施的民眾追蹤，總共642名（621名有接聽電話、21名發送簡訊通知）都沒有出現疑似腦膜炎症狀。
曾淑慧說，不論是追蹤到的621位民眾或是發簡訊通知者都沒有出現疑似腦炎症狀，近期有沒有出現不明腦炎通報。再者，此次監測採取嚴格做法，死亡個案是在7月21日前往該親水設施、環境採檢是在8月9日執行，而潛伏期為7天，因此從8月9日開始追蹤兩個潛伏期到8月23日結束。
另外，疾管署與新北市同仁已完成案發親水設施的採檢共採檢10處，如大小水池出入水孔、游泳池壁面、地下室積水等，55件與親水設施水體相關檢驗結果皆為陰性，僅有地下室積水為陽性。採檢的方式包含運用水袋、水瓶、拭子等，釐清親水設施是否有福氏內格里阿米巴原蟲。
曾淑慧表示，福氏內格里阿米巴原蟲存在自然環境中的單細胞阿米巴原蟲，而地下室積水陽性地下室積水應來自自然環境，而非親水設施用水，未與親水設施用水交流，民眾無暴觸風險。
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