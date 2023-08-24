明年預算撥補勞保1200億 勞動部：穩定水位 確保給付權益

行政院會今拍板明年度中央政府總預算案，匡列歲入2.7兆元、歲出2.8兆元，皆創歷年新高。其中，明年將撥補1200億給勞保基金，占總預算的4%左右。勞動部官員說，政府連年撥補，到明年底，預計總共挹注2570億元給勞保，對勞保財務幫助很大。

勞保基金已連續6年入不敷出，據最近一次的精算報告推估，今年勞保逆差將達881億元，明年1303億元、後年1366億，更可能在2028年用罄破產。截至去年，勞保潛藏債務高達11.57兆。

但勞動部勞動保險司司長陳美女說明，因為今年保費費率從原本10.5%增至11%，保費收入增加，加上基金投資效益賺了700多億，所以截至6月，勞保收支逆差191億元，預估整年度逆差為380億，跟精算報告估算有落差。

陳美女說，政府從2020年起編列預算挹注勞保財務，分別撥補200億、220億、300億、550億元（其中100億為疫後特別預算），協助基金流量、維持水位，行政院也衡酌財政狀況，明年撥補金額增加至1200億元，確保保險給付權益。

她進一步指，明年預算編列1200億，加上逐年撥入的疫後特別預算，總計撥補1300億元，也就是說，到2024年底，總共撥補金額將達2570億元，連年撥補對勞保財務幫助很大，除了穩定水位，對勞保基金應用也會有增大的效果。

陳美女提及，截至今年6月，有166.8萬人正在請領老年年金，每月領走約314億元，今年上半年，光是勞保老年給付就支出2293億元。陳美女說，行政院、勞動部非常重視勞保財務問題，因此提高撥補金額，至於勞保年金改革，會持續溝通、搜集意見。