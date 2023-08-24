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「世界第一」大芒果重8斤比人頭大 熟識ㄟ親友才有口福

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
台南南化區果農林焜智種植一款號稱「世界第一」的大芒果，一顆果實如人頭大，最重可達8斤以上。不過他只送給認識的親朋好友品嘗。記者李文德／攝影
台南南化區果農林焜智種植一款號稱「世界第一」的大芒果，一顆果實如人頭大，最重可達8斤以上。不過他只送給認識的親朋好友品嘗。記者李文德／攝影

芒果正進入產季尾聲，而台南南化區果農林焜智種植一款號稱「世界第一」的大芒果，一顆果實如人頭大，看起來相當驚人。林焜智表示目前他種植的「世界第一」，大多只送禮、不外賣。成為當地與他熟識民眾，才能吃到的好滋味。

今年61歲的林焜智是南化人，曾經擔任過怪手司機30多年，不過隨年齡增長。眼睛視力不如以往，所以他退休後種植芒果。他的芒果園包含愛文，西施、金煌等品種，不過5年前，看到友人種植一款果實巨大的「世界第一」芒果，於是向朋友嫁接，如今已經有50棵「世界第一」果樹。收成後不對外販賣，只有送給認識的親朋好友品嘗。

林焜智說，「世界第一」產季8月底至10月，不過結果率低。每年大多產出1000顆芒果，每顆最起碼有3斤以上，最重更有8斤以上。他表示，不過今年初因受到乾旱影響產量約300顆，個頭也比較小，但還是與人頭大小相差無幾，吃起來就像愛文芒果一樣。

台南農改場作物改良科長張錦興表示，其實此種芒果屬於地方品種，在玉井、楠西、南化等地區至少流傳10年以上。不過因尚未正式命名，所以有各種說法，如「世界第一」、「紅金剛」都有人稱呼，多半都是果農栽種送禮，但現在已漸漸有在市場上販賣。

台南南化區果農林焜智種植一款號稱「世界第一」的大芒果，一顆果實如人頭大，最重可達8斤以上。不過他只送給認識的親朋好友品嘗。記者李文德／攝影
台南南化區果農林焜智種植一款號稱「世界第一」的大芒果，一顆果實如人頭大，最重可達8斤以上。不過他只送給認識的親朋好友品嘗。記者李文德／攝影
台南南化區果農林焜智種植一款號稱「世界第一」的大芒果，一顆果實如人頭大，最重可達8斤以上。不過他只送給認識的親朋好友品嘗。記者李文德／攝影
台南南化區果農林焜智種植一款號稱「世界第一」的大芒果，一顆果實如人頭大，最重可達8斤以上。不過他只送給認識的親朋好友品嘗。記者李文德／攝影

芒果 台南

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