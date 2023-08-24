準颱風侵台或擦身過的機率曝 粉專指它是關鍵

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聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
目前模式對於後期路徑看法分歧，下周二之後注意颱風動態。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
目前模式對於後期路徑看法分歧，下周二之後注意颱風動態。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD10，有發展成輕度颱風的趨勢。「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專表示，目前模式對於後期路徑看法嚴重分歧，下周二之後注意颱風動態。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專表示，熱帶性低氣壓TD10即將成為今年第9號颱風蘇拉或第10號颱風丹瑞。未來5天因為太平洋高壓勢力暫時瓦解，致使失去導引，會先在呂宋島東方轉一個大圈圈，󠀠直到下周二回到今天這個位置時，高壓重新增強，才會開始動起來。後續走向，高壓增強速度是關鍵。󠀠󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專說，目前模式對於後期路徑看法嚴重分歧，侵襲台灣或從台灣沿岸通過的機率大約35％左右，但一切要等到它轉圈轉到一半過後才會漸漸明朗，下周二過後有安排室外活動的民眾要多注意颱風動態。󠀠

颱風 菲律賓

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