「史波奇」突倒閉引民怨 新北雙和店早在3月就關門

連鎖兒童體適能運動場館「史波奇」無預警倒閉，讓不少家長不滿找消保官申訴，而史波奇雙和店早已停止營業，新北市消保官說，新北共有12筆申訴，跟台北相對少，會再跟台北市消保官討論是否開調解會或是啟動行政調查。

新北市消保官主任王治宇說，史波奇雙和店已在今年3月就停業了，店家有告知有買券的民眾可以改去台北消費，新北從7月中到近期統計，有12筆申訴，台北則有51筆，占比較多數，當時有跟業者聯繫，業者聲稱不會倒閉，是重新裝潢裝修，因台北店也倒閉，才有消費者陸續來申訴。

王治宇說，來申訴的民眾都是說史波奇無預警停業，希望把儲值金拿回來，有一位民眾申訴時說，史波奇1點是137元，他儲值50點、6850元，其他民眾無特別說儲值多少金額，由於總公司位在北市，會再與台北消保官討論是否開大型調解會或是啟動行政調查。

史波奇則是在FB粉專發文，貼文指出，史波奇已在8月12日正式公告停業，有關退費部分，刷卡的部份請洽原刷卡銀行申請刷退或申請爭議款處理，無法刷退、現金、轉帳付費之會員，史波奇在9月24日之前，會接洽所有可能的投資人或願意頂讓的業者，所得金額用以清償會員款項。

史波奇表示，若期限前未有願意承接的業者，將向法院聲請破產清算公司資產，透過法院程序清償債務。