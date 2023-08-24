快訊

排隊變長、等餐變久…日本服務業正在「無聲縮水」

郭台銘玩真的？傳白營大咖幕僚入團 連署準備金抵中南部

普里格津死亡之謎：普丁下令擊墜？瓦格納會報復反擊？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「史波奇」突倒閉引民怨 新北雙和店早在3月就關門

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
連鎖兒童體適能運動場館「史波奇」無預警倒閉，讓不少家長不滿找消保官申訴。圖／翻攝史波奇兒童科學體適能·水適能 super.kidsFB粉專
連鎖兒童體適能運動場館「史波奇」無預警倒閉，讓不少家長不滿找消保官申訴。圖／翻攝史波奇兒童科學體適能·水適能 super.kidsFB粉專

連鎖兒童體適能運動場館「史波奇」無預警倒閉，讓不少家長不滿找消保官申訴，而史波奇雙和店早已停止營業，新北市消保官說，新北共有12筆申訴，跟台北相對少，會再跟台北市消保官討論是否開調解會或是啟動行政調查。

新北市消保官主任王治宇說，史波奇雙和店已在今年3月就停業了，店家有告知有買券的民眾可以改去台北消費，新北從7月中到近期統計，有12筆申訴，台北則有51筆，占比較多數，當時有跟業者聯繫，業者聲稱不會倒閉，是重新裝潢裝修，因台北店也倒閉，才有消費者陸續來申訴。

王治宇說，來申訴的民眾都是說史波奇無預警停業，希望把儲值金拿回來，有一位民眾申訴時說，史波奇1點是137元，他儲值50點、6850元，其他民眾無特別說儲值多少金額，由於總公司位在北市，會再與台北消保官討論是否開大型調解會或是啟動行政調查。

史波奇則是在FB粉專發文，貼文指出，史波奇已在8月12日正式公告停業，有關退費部分，刷卡的部份請洽原刷卡銀行申請刷退或申請爭議款處理，無法刷退、現金、轉帳付費之會員，史波奇在9月24日之前，會接洽所有可能的投資人或願意頂讓的業者，所得金額用以清償會員款項。

史波奇表示，若期限前未有願意承接的業者，將向法院聲請破產清算公司資產，透過法院程序清償債務。

消保官 退費

延伸閱讀

「史波奇」倒閉前推優惠吸金500萬 北市收50件申訴

相關新聞

台鐵EMU600型電聯車馬達座龜裂 56輛全面停駛檢修

台鐵一輛EMU600型列車去年8月行經隆田站發生牽引馬達掉落事故，今年6月車輛進廠保養時發現EMU600型電聯車的馬達固...

蘇拉颱風將生成不排除接近台灣 氣象局：下周二三影響最大

今天還是有比較明顯的午後雷陣雨，中央氣象局預報員劉沛滕說，台灣上空今天雲量偏少，中午過後熱對流會發展起來，各地山區還是有...

爽爆！在漢神巨蛋花50元停車費 中千萬統一發票

真的太幸運了！有民眾逛高雄漢神巨蛋，僅花50元停車費就中統一發票千萬大獎，可以說是「銅板價」換取大財富。

準颱風侵台或擦身過的機率曝 粉專指它是關鍵

在菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD10，有發展成輕度颱風的趨勢。「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專表示，目前模式對於後期...

獨／JR西日本改革關鍵人物將訪台 親赴太魯閣事故現場交流

台鐵太魯閣號事故屆滿2年，十多名太魯閣號罹難者家屬組成的「太魯閣的眼淚」，今年4月赴日與2005年福知山線事故遺族交流，把日本前...

日今啟動排放氚廢水 我漁民憂未來生計問題

日本政府宣布，福島第一核電廠預計於當地時間24日下午1時（台灣時間中午12時）啟動核廢水排放作業；我國漁民團體表示憂心，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦