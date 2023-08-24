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關渡醫院與台大金山分院攜手 推動健康長壽與社區照護

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
台北市立關渡醫院（委託北榮經營）與台大金山分院上午在台北舉行締結姐妹醫院合作簽約儀式，在北榮總醫院長陳威明（右一）與台大醫院院長吳明賢（左一）見證下，市立關渡醫院院長陳亮恭（右二）與台大金山分院院長張志豪（左二）進行合作簽約儀式，攜手共同努力推動健康長壽與社區照護，進一步加強深耕社區與健康長壽的推展。記者林伯東／攝影
台北市立關渡醫院（委託北榮經營）與台大金山分院上午在台北舉行締結姐妹醫院合作簽約儀式，在北榮總醫院長陳威明（右一）與台大醫院院長吳明賢（左一）見證下，市立關渡醫院院長陳亮恭（右二）與台大金山分院院長張志豪（左二）進行合作簽約儀式，攜手共同努力推動健康長壽與社區照護，進一步加強深耕社區與健康長壽的推展。記者林伯東／攝影

台北市立關渡醫院（委託北榮經營）與台大金山分院上午在台北舉行締結姐妹醫院合作簽約儀式，在北榮總醫院長陳威明與台大醫院院長吳明賢見證下，市立關渡醫院院長陳亮恭與台大金山分院院長張志豪進行合作簽約儀式，攜手共同努力推動健康長壽與社區照護，進一步加強深耕社區與健康長壽的推展。

簽署儀式中關渡醫院院長陳亮恭分享關渡醫院建立健康長壽與智慧社區醫院的成果。金山分院院長張志豪也分享醫院在長照暨居家醫療發展近況。

結合台大與北榮兩所國家級醫學中心的專業將把多優質的醫療資源與創新技帶給雙北市民，此次合作將提升社區醫療品質、改善社區民眾生活品質，促進全社區的健康長壽，從而引領台灣臺灣重塑社區健康並且積極回應人口高齡化的整體挑戰。

台北市立關渡醫院（委託北榮經營）與台大金山分院上午在台北舉行締結姐妹醫院合作簽約儀式，在北榮總醫院長陳威明（右一）與台大醫院院長吳明賢（左一）見證下，市立關渡醫院院長陳亮恭（右二）與台大金山分院院長張志豪（左二）進行合作簽約儀式，攜手共同努力推動健康長壽與社區照護，進一步加強深耕社區與健康長壽的推展。記者林伯東／攝影
台北市立關渡醫院（委託北榮經營）與台大金山分院上午在台北舉行締結姐妹醫院合作簽約儀式，在北榮總醫院長陳威明（右一）與台大醫院院長吳明賢（左一）見證下，市立關渡醫院院長陳亮恭（右二）與台大金山分院院長張志豪（左二）進行合作簽約儀式，攜手共同努力推動健康長壽與社區照護，進一步加強深耕社區與健康長壽的推展。記者林伯東／攝影
台北市立關渡醫院（委託北榮經營）與台大金山分院上午在台北舉行締結姐妹醫院合作簽約儀式，在北榮總醫院長陳威明（前排中）、台大醫院院長吳明賢（前排左三）、市立關渡醫院院長陳亮恭（前排右三）台大金山分院院長張志豪（前排左二）與出席醫護人員一同合影。記者林伯東／攝影
台北市立關渡醫院（委託北榮經營）與台大金山分院上午在台北舉行締結姐妹醫院合作簽約儀式，在北榮總醫院長陳威明（前排中）、台大醫院院長吳明賢（前排左三）、市立關渡醫院院長陳亮恭（前排右三）台大金山分院院長張志豪（前排左二）與出席醫護人員一同合影。記者林伯東／攝影

台大醫院 金山 陳亮恭

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