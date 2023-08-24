關渡醫院與台大金山分院攜手 推動健康長壽與社區照護

台北市立關渡醫院（委託北榮經營）與台大金山分院上午在台北舉行締結姐妹醫院合作簽約儀式，在北榮總醫院長陳威明與台大醫院院長吳明賢見證下，市立關渡醫院院長陳亮恭與台大金山分院院長張志豪進行合作簽約儀式，攜手共同努力推動健康長壽與社區照護，進一步加強深耕社區與健康長壽的推展。

簽署儀式中關渡醫院院長陳亮恭分享關渡醫院建立健康長壽與智慧社區醫院的成果。金山分院院長張志豪也分享醫院在長照暨居家醫療發展近況。