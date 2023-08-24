蘇拉颱風將生成不排除接近台灣 氣象局：下周二三影響最大

今天還是有比較明顯的午後雷陣雨，中央氣象局預報員劉沛滕說，台灣上空今天雲量偏少，中午過後熱對流會發展起來，各地山區還是有明顯大雨的情況。未來一周午後雷陣雨都還是比較明顯的，至於下周二的天氣，要視蘇拉颱風動態而定。

劉沛滕說，在台灣東南東方有一個熱帶性低氣壓TD10，預計明天可能發展成今年第9號颱風蘇拉，未來要特別留意這個熱帶系統的動向。另外，在關島東北方海面還有另一個熱帶性低氣壓TD11，周末前後也有機會發展成今年第10號颱風丹瑞。

劉沛滕表示，目前在台灣東南側是相對大的低壓帶，會影響當中熱帶性系統移動的方向。TD11會慢慢往北邊移動，但TD10未來會稍稍往南移動，打轉並且有增強的趨勢，要留意下周一動態可能比較不確定。

他說，TD10今天到明天有略略往北的趨勢，不過，未來會慢慢地往南移動，它往北移動時預計明天清晨到明天白天有機會生成今年第9號颱風蘇拉；未來大致上移動方向還是往南移動，在菲律賓東方海面會慢慢持續增強，由於移動速度緩慢、徘徊時間比較久，到了下周之後要特別留意這個颱風的動向，路徑的不確定性相當大，不確定它可能比較接近台灣或往哪個方向移動。

劉沛滕說，如果它稍微接近台灣，預計對東半部、恆春半島降雨，甚至其他地區也有降雨可能。

未來一周降雨趨勢，劉沛滕說，今天、明天還是各地山區午後有局部大雨發生情形，尤其北部山區、南部山區都又留意中午過後的降雨情形。周末的午後雷陣雨有稍稍減緩一些，不過中南部山區午後還是有降雨。

劉沛滕表示，周六之後風向稍微轉變偏向弱東風，東半部周末有降雨趨勢。整體降雨到了下周二、周三要注意蘇拉颱風的未來動向，東半部、恆春半島雨勢可能比較大一些，西半部地區可能還是午後雷陣雨為主。不過，如果TD10距離台灣再接近台灣一些，西半部地區可能有不定時降雨情形。周末東南部、恆春半島有長浪發生機率。

劉沛滕說，TD10的移動時間、位置還有不確定性，所以到了下周要特別留意未來的動向。目前移動速度相對緩慢，它附近的引導氣流相對是比較弱的，如果增強為颱風之後，周末移動的方向會略略往南，接下來還會滯留打轉再慢慢往北，未來路徑方向可能偏北或偏西靠近台灣的這幾種走法，但是它有可能比較接近台灣，就是在下周一至下周三，要特別留意是不是比較接近台灣。