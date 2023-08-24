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必比登入選27家！一張「交通神圖」吃遍高雄美食 網讚翻：快存起來

聯合新聞網／ 綜合報導
高雄新入選必比登推介：Apis Grill、廖記米糕（右上）、米院子油飯（右下）。圖／摘自米其林官網
高雄新入選必比登推介：Apis Grill、廖記米糕（右上）、米院子油飯（右下）。圖／摘自米其林官網

《臺灣米其林指南2023》星級餐廳名單將於8月31日公布，昨天(23日)先發表了必比登推介（Bib Gourmand）名單，共計有139間店入選，包括台北45家、台中31家、台南36家、高雄27家店家，高雄這次有9家新入選，高雄市政府交通局也在臉書貼出一張圖，讓旅客可以搭乘公共運輸，輕鬆吃到必比登美食。

這次高雄入榜的店家有27家，包含了Apis Grill、前金肉燥飯、昭明海產家庭料理、貳哥食堂、侯記鴨肉飯、阿香的廚房、老爺美食館（鳳山）、廖記米糕、米院子油飯、牛老大涮牛肉（自強二路）、北港蔡三代筒仔米糕（鹽埕）、柏弘肉燥、菜粽李、正宗鴨肉飯、鄭家切仔麵、橋仔頭黃家肉燥飯（橋頭）、湖東牛肉館、弘記肉燥飯舖、舊市羊肉（岡山）、雞伯、橋邊鵝肉、龍舫牛肉麵疙瘩、老新台菜（九如二路）、仙香飲食店、泰元、楊寶寶蒸餃（朝明路）、雲來坊。（粗體為首次入榜）。

高雄市政府交通局在臉書發文，貼出了一張圖看「必比登推介高雄名單」，搭乘公共運輸，就能輕鬆吃遍27家推薦美食。圖／轉動高雄青春夢-高雄市政府交通局臉書粉專
高雄市政府交通局在臉書發文，貼出了一張圖看「必比登推介高雄名單」，搭乘公共運輸，就能輕鬆吃遍27家推薦美食。圖／轉動高雄青春夢-高雄市政府交通局臉書粉專

高雄市政府交通局也迅速了在臉書發文，貼出了一張圖看「必比登推介高雄名單」，搭乘公共運輸，就能輕鬆吃遍27家推薦美食，除了捷運、公車外，也可以搭配YouBike 2.0，或是搭配高雄399_TPASS行政院通勤月票。

此文一出也讓不少網友大讚，「好用心！這樣看好方便」、「太優秀了！」、「感謝分享」、「小編居然不到一天就生出來」、「存起來，一起去吃」，也有人敲碗台南版「運轉台南好交通要不要偷學，也來畫一張台南版看看」。

必比登 小吃

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