快訊

日福島核汙水「氚濃度遠低於標準」 今中午12時正式排放入海

因電影最長的一日對反攻大陸有信心？ 蔣中正爭取美國支持

國民年金保了13年…他60歲「改繳勞保」！ 僅花5年就一次領回33年的差額

聽新聞
test
0:00 / 0:00

五股7旬翁遭酒駕撞飛 王國材：新北近期行人事故較嚴重

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
BMW轎車右轉後，高速將行走斑馬線過馬路的70歲王姓老翁撞飛。記者林昭彰／翻攝
BMW轎車右轉後，高速將行走斑馬線過馬路的70歲王姓老翁撞飛。記者林昭彰／翻攝

新北市五股洲子洋重劃區今天凌晨發生酒駕車禍，1輛BMW轎車轉彎時高速將行走斑馬線過馬路的70歲王姓老翁撞飛，目前仍昏迷命危。交通部長王國材表示，新北最近走斑馬線行人死亡事故比較嚴重，會請交通部道安委員會委員積極協助。

行人零死亡推動聯盟舉辦的「還路於民大遊行」上周日剛結束，不僅產、官、學界紛紛到場聲援，藍、綠、白總統參選人也到場發表談話。不料，遊行甫結束不到一周，新北市五股區今天凌晨發生酒駕車禍撞飛行人。

1輛BMW轎車今天凌晨4點行經新北市五股洲子洋重劃區發生車禍，駕駛洪姓男子案發前與朋友在台北市中山區喝酒，結束駕車搭載2男1女返回新北市，行經五股區芳洲八路、新城八路口右轉高速撞上70歲王姓老翁後，又往前滑行約20公尺才停下，事後酒測值高達每公升0.42毫克。

事實上，上周於遊行前一日，新北市中和區也發生一起公車左轉疑似未停讓，撞死走在行穿線上的行人事故。針對近期接連發生行人死傷事故。王國材表示，新北最近走斑馬線行人死亡事故比較嚴重，會請交通部道安委員會委員積極協助新北市政府就工程、執法進行檢討與改善。

延伸閱讀

獨／JR西日本改革關鍵人物將訪台 親赴太魯閣事故現場交流

影／王國材認了做得不好鞠躬致歉 還路於民遊行致詞遭斥「下台」

還路於民大遊行寫歷史 台灣史上首次總統候選人都參加的陳抗

開放第三方陸客來台 盼中國善意回復！

相關新聞

蘇拉颱風將生成不排除接近台灣 氣象局：下周二三影響最大

今天還是有比較明顯的午後雷陣雨，中央氣象局預報員劉沛滕說，台灣上空今天雲量偏少，中午過後熱對流會發展起來，各地山區還是有...

獨／JR西日本改革關鍵人物將訪台 親赴太魯閣事故現場交流

台鐵太魯閣號事故屆滿2年，十多名太魯閣號罹難者家屬組成的「太魯閣的眼淚」，今年4月赴日與2005年福知山線事故遺族交流，把日本前...

蘇拉颱風最快今晚生成 賈新興估下周這兩天影響台灣最劇

目前太平洋地區有2個熱帶性低氣壓TD10、TD11，未來都有機會成颱為第9號颱風蘇拉、第10號颱風丹瑞。台灣整合防災工程...

「史波奇」倒閉前推優惠吸金500萬 北市收50件申訴

連鎖兒童體適能運動場館「史波奇」5、6月才推出優惠，吸引家長儲值，7月11至21停業1次，8月12日再度停業，全台4家門...

蘇拉颱風今明兩天形成 缺「氣流引導」路徑預報分歧

今天持續是西南至偏南風環境，天氣風險公司天氣分析師方俊元今天指出，上午各地天氣晴時多雲，午後轉多雲山區有短暫陣雨或雷雨，...

颱風最快明晨生成 吳德榮：滯留打轉5天後撲向台灣

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天至周日水氣少，天氣晴熱，注意防曬；但太平...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦