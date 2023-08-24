五股7旬翁遭酒駕撞飛 王國材：新北近期行人事故較嚴重

新北市五股洲子洋重劃區今天凌晨發生酒駕車禍，1輛BMW轎車轉彎時高速將行走斑馬線過馬路的70歲王姓老翁撞飛，目前仍昏迷命危。交通部長王國材表示，新北最近走斑馬線行人死亡事故比較嚴重，會請交通部道安委員會委員積極協助。

行人零死亡推動聯盟舉辦的「還路於民大遊行」上周日剛結束，不僅產、官、學界紛紛到場聲援，藍、綠、白總統參選人也到場發表談話。不料，遊行甫結束不到一周，新北市五股區今天凌晨發生酒駕車禍撞飛行人。

1輛BMW轎車今天凌晨4點行經新北市五股洲子洋重劃區發生車禍，駕駛洪姓男子案發前與朋友在台北市中山區喝酒，結束駕車搭載2男1女返回新北市，行經五股區芳洲八路、新城八路口右轉高速撞上70歲王姓老翁後，又往前滑行約20公尺才停下，事後酒測值高達每公升0.42毫克。

事實上，上周於遊行前一日，新北市中和區也發生一起公車左轉疑似未停讓，撞死走在行穿線上的行人事故。針對近期接連發生行人死傷事故。王國材表示，新北最近走斑馬線行人死亡事故比較嚴重，會請交通部道安委員會委員積極協助新北市政府就工程、執法進行檢討與改善。