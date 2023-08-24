夏日消暑聖地！新北坪林金瓜寮魚蕨步道洗滌身心 茶博館泡出療癒

炎炎夏日不知道該去哪裡避暑嗎？位於新北市坪林區「金瓜寮魚蕨步道」也許是你今年暑假和親朋好友前來踏青解熱的好去處！除了走在步道上感受蕨類、魚類等豐富多元環境，透過大自然洗滌身心靈，還能前往坪林茶葉博物館用五感體驗「泡」文化，最後來到水柳腳商圈流域書店@北勢溪、良藥醫師本舖補充療癒能量，現在就趕快跟著《DailyView網路溫度計》特派員沛穎一起來遊玩吧！

坪林「金瓜寮魚蕨步道」散發大自然魅力！多樣蕨類、魚類讓她驚嘆：這裡生態保育很好

新北市坪林區「金瓜寮魚蕨步道」距離台北市區大約僅需40分鐘車程，全世界背包客視為聖經的《Lonely Planet孤獨星球》旅遊雜誌將其列入「Easy Trips」專欄中新北市必訪森林步道之一，「金瓜寮魚蕨步道」總長2.2公里，不僅可以看見低海拔溪流、森林生態之美，沿途還能欣賞300多種豐富蕨類景觀，飽覽環境與生物多樣性。



▲新北市坪林區「金瓜寮魚蕨步道」距離台北市區僅需40分鐘左右車程。

image source:翻攝YT／《旅讀週曆》

沛穎帶領大家走到金瓜寮魚蕨步道內的「蕨類公寓」時，放眼望去從地面到樹上，眼睛所見全是沒有盡頭的蕨類，「這個公寓現在看起來真的是一個滿租的狀態」，她也分享其中一種蕨類叫作「雙扇蕨」，外觀類似雨傘破掉的樣態，據傳從侏羅紀時期便存在，所以也被稱為是活化石。

觀賞完蕨類植物後，沛穎引領大家前往「月牙灣」，在清澈的溪水中可以發現許多魚類，讓沛穎眼睛為之一亮，「看得出來這裡的生態保育的很好」，她也提醒大家，如果想來月牙灣消暑，一定要注意安全，建議在岸邊輕鬆踩踩水就好；走到斷層瀑布時，因當地環境地質作用加上溪水反覆沖刷切割，岩石上的紋理也反映出大自然的鬼斧神工，從步道上俯瞰更是能感受瀑布滂薄氣勢。



▲新北市坪林區金瓜寮魚蕨步道「蕨類公寓」雙扇蕨。

image source:翻攝YT／《旅讀週曆》

▲新北市坪林區金瓜寮魚蕨步道「月牙灣」。

image source:翻攝YT／《旅讀週曆》

▲新北市坪林區金瓜寮魚蕨步道「斷層瀑布」。

image source:翻攝YT／《旅讀週曆》

坪林茶葉博物館舉辦「泡」特展！用五感打開眼界也滋潤身心

經過金瓜寮蕨魚步道洗禮，沛穎接著來到坪林茶葉博物館，今年館方特別邀請超萌日本人氣插畫角色「Sirotan海豹小白」擔任茶文化推廣大使，館內「泡」特展將泡茶文化延伸，除了可以看見一群水豚君頭頂橘子和毛巾泡澡的巨大模型，還能深入瞭解歷史上不同時期茶的特色。

站在「泡出茶史奇異點」可實際觀察古書上記載茶類文化；坐在「泡的人類學」座椅聆聽心跳聲，想像自己回到媽媽腹中感受「泡出來」的生命起源；走到「茶多酚實驗室」，從每天現泡的5種茶葉和茶湯，嗅聞茶葉散發出來的香氣；見到「茶之曼陀羅」，觀察茶葉從種子開始發芽、長葉到開花結果的生命之美；細看「無所不在的泡」由「泡麵」、「泡茶」、「氣泡」、「泡澡」、「泡棉」、「燈泡」組成，所有的「泡」都與我們息息相關，整個展覽透過五感體驗打開對於「泡」的眼界，讓每個人不知不覺沉浸在茶文化的滋潤中。

▲新北市坪林茶葉博物館泡特展邀請日本人氣插畫角色「Sirotan海豹小白」擔任茶文化推廣大使。

image source:翻攝YT／《旅讀週曆》

▲新北市坪林茶葉博物館泡特展「泡出茶史奇異點」。

image source:翻攝YT／《旅讀週曆》

▲新北市坪林茶葉博物館泡特展「泡的人類學」。

image source:翻攝YT／《旅讀週曆》

▲新北市坪林茶葉博物館泡特展「茶多酚實驗室」。

image source:翻攝YT／《旅讀週曆》

來水柳腳商圈體驗茶文化！書香茶香為人灌注療癒能量

最後沛穎來到水柳腳商圈的「流域書店@北勢溪」，流域書店@北勢溪為坪林地區百年以來首間獨立書店，除了有書籍可供閱讀，還擺放許多創新農產品品牌，讓人沈浸在濃濃的茶香與書香之中；「良醫藥師本舖」則是由移居坪林10年的藥師與其朋友共同創辦，推廣健康、慢活相關知識，遊客來到此地也能坐下來喝杯茶，好好休息放鬆。

沛穎分享整天體驗下來自己感覺很像是茶葉，「我不是泡在熱水裡，我是泡在早上我們走的步道、大自然的芬多精裡，下午還去茶博館泡在茶的文化裡，最後用茶來結束我們今天的行程，覺得非常輕盈、很放鬆而且充滿療癒能量」。

▲水柳腳商圈有坪林首間獨立書店「流域書店@北勢溪」。

image source:翻攝YT／《旅讀週曆》

▲水柳腳商圈「良醫藥師本舖」。

image source:翻攝YT／《旅讀週曆》