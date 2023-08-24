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「史波奇」倒閉前推優惠吸金500萬 北市收50件申訴

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
連鎖兒童體適能運動場館「史波奇」突宣布倒閉，家長損失達500萬元。圖／北市體育局提供
連鎖兒童體適能運動場館「史波奇」突宣布倒閉，家長損失達500萬元。圖／北市體育局提供

連鎖兒童體適能運動場館「史波奇」5、6月才推出優惠，吸引家長儲值，7月11至21停業1次，8月12日再度停業，全台4家門市停止營運，現在儲值金拿不回，損失高達500萬元，9月若無人接收公司將向法院聲請破產，家長氣得向北市消保官申訴，截至24日9時，共受理50件申訴案。

史波奇（Super Kids）無預警倒閉，造成家長損失，北市法務局就接到不少相關消費爭議申訴案，主任消保官楊麗萍受訪時說，如當初以信用卡刷卡付費者，持卡人可向發卡銀行申請信用卡爭議帳款，所需停業證明應得以業者8月12日之停業公告為之。

楊麗萍表示，北市府已要求業者整理未履行服務之殘值名單，提供銀行核對消費者可獲退金額，若以現金付款者，業者須提出完整的還款計畫。消費者若不接受業者還款計畫，得提起消費爭議申訴，北市府將協助消費者主張權益。

史波奇是著重0至12歲兒童的體適能訓練運動場館，包括陸上體操和水適能，還提供同行媽媽相關服務，從美容、美髮、美甲、SPA、運動課程等，打破傳統家長只能在休息室等孩子下課，讓家庭主婦或上班族，都能在等孩子上課的同時，善用時間。

全台共有4家史波奇的門市，分別為台北敦南店、天母店，新北市的雙和店以及台中的青海店。史波奇宣告在8月12日停業，刷卡退費須洽原刷卡銀行申請刷退或爭議款處理，另外現金、轉帳付費會員，在9月24日前接洽可能的投資人，或願意頂讓業者，所得金額會用來清償會員款項。

史波奇坦言，若期限內沒有願意承接的業者，只能向法院聲請破產清算公司資產，透過法院程序清償債務；屆時所得金額未能支應會員之退費，負責人會負擔連帶保證人的責任。

連鎖兒童體適能運動場館「史波奇」突宣布倒閉，家長損失達500萬元。圖／北市體育局提供
連鎖兒童體適能運動場館「史波奇」突宣布倒閉，家長損失達500萬元。圖／北市體育局提供
連鎖兒童體適能運動場館「史波奇」突宣布倒閉，家長損失達500萬元。圖／北市體育局提供
連鎖兒童體適能運動場館「史波奇」突宣布倒閉，家長損失達500萬元。圖／北市體育局提供

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