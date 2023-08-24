男移工抽菸又在粉塵場所工作 來台3年健檢查出罹患肺癌

一名30多歲男移工來台灣工作3年多，在工業區上班，他日前定期檢查發現肺部X光有異常，雇主帶他到大甲李綜合醫院進一步複檢，二次檢查後，胸腔內科主治醫師黃朝新從X光判定，對方罹患癌症還有肺結核，患者不敢相信，自認身體沒異狀，也沒有不舒服，無法接受自己罹患癌症。

男移工病情嚴重，已轉診到台中榮總進一步治療；黃朝新表示，患者在雇主的陪同下看診，他從肺部X光片上看到，肺部有明顯結節及陰影，向患者解釋罹患癌症，患者不敢相信，還向他宣稱，自己身體沒有異狀，沒有咳嗽，從他看診中發現，患者活動力很好，精神看起來也不錯，「患者外表看起來很活動力十足，如果沒有從X光片上判斷，根本不會知道罹患癌症，相當罕見。」

黃朝新說，患者來台工作逾3年，詢問後得知，工作場所在加工區，工作環境空氣不好常飄粉塵，工作時間長，患者自己平時有抽菸習慣，研判有可能因此罹患肺癌。由於患者肺部鈣化，還疑似有潰爛，要穿刺切片有困難，因此轉診到中榮後續檢查治療，果然在切片檢查後，證實罹患癌症。

黃朝新指出，一般罹患肺癌會咳嗽、胸悶或胸痛，但是該移工非常特別，完全沒有覺得不舒服或疲倦，在每年固定健康檢查下，才意外發現自己罹患癌症。如果真的罹癌需要開刀，一定要配合醫師的治療，尤其在農曆七月，不要有「拖過民俗月在開刀的觀念。」

黃朝新說，肺癌初期七成以上都沒症狀，被形容是沉默的殺手，目前低劑量肺部電腦斷層掃瞄(LDCT)，能偵測小於一公分的肺部結節，具有更高的敏感性，國健署補助「具肺癌家族史」及「重度吸菸者」兩類人可免費篩檢，符合條件的國人可善用。