快訊

曾志偉來台手術 遭爆「卸任TVB總經理」電視台急發聲明

台灣成績至上造就無數猴子 學生實現自我價值得靠父母？

NVIDIA財報超亮眼！台積電開盤上漲11元 台股早盤攻上16,700點

男移工抽菸又在粉塵場所工作 來台3年健檢查出罹患肺癌

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大甲李綜合醫院胸腔內科主治醫師黃朝新表示，一名移工自覺身體硬朗卻罹癌。記者游振昇／攝影
大甲李綜合醫院胸腔內科主治醫師黃朝新表示，一名移工自覺身體硬朗卻罹癌。記者游振昇／攝影

一名30多歲男移工來台灣工作3年多，在工業區上班，他日前定期檢查發現肺部X光有異常，雇主帶他到大甲李綜合醫院進一步複檢，二次檢查後，胸腔內科主治醫師黃朝新從X光判定，對方罹患癌症還有肺結核，患者不敢相信，自認身體沒異狀，也沒有不舒服，無法接受自己罹患癌症。

男移工病情嚴重，已轉診到台中榮總進一步治療；黃朝新表示，患者在雇主的陪同下看診，他從肺部X光片上看到，肺部有明顯結節及陰影，向患者解釋罹患癌症，患者不敢相信，還向他宣稱，自己身體沒有異狀，沒有咳嗽，從他看診中發現，患者活動力很好，精神看起來也不錯，「患者外表看起來很活動力十足，如果沒有從X光片上判斷，根本不會知道罹患癌症，相當罕見。」

黃朝新說，患者來台工作逾3年，詢問後得知，工作場所在加工區，工作環境空氣不好常飄粉塵，工作時間長，患者自己平時有抽菸習慣，研判有可能因此罹患肺癌。由於患者肺部鈣化，還疑似有潰爛，要穿刺切片有困難，因此轉診到中榮後續檢查治療，果然在切片檢查後，證實罹患癌症。

黃朝新指出，一般罹患肺癌會咳嗽、胸悶或胸痛，但是該移工非常特別，完全沒有覺得不舒服或疲倦，在每年固定健康檢查下，才意外發現自己罹患癌症。如果真的罹癌需要開刀，一定要配合醫師的治療，尤其在農曆七月，不要有「拖過民俗月在開刀的觀念。」

黃朝新說，肺癌初期七成以上都沒症狀，被形容是沉默的殺手，目前低劑量肺部電腦斷層掃瞄(LDCT)，能偵測小於一公分的肺部結節，具有更高的敏感性，國健署補助「具肺癌家族史」及「重度吸菸者」兩類人可免費篩檢，符合條件的國人可善用。

患者 癌症

延伸閱讀

冒用居留證「臉型不像」露餡 移工逃逸近300天被逮了

38歲蒙古男肺癌三期 還有二稚子要養 跨海求診

台中車站假日移工疑亮刀爆衝突 旅客嚇到驚慌竄逃

回響／非法移工創新高 勞動部：鬆綁政策改善缺工、加強源頭管理

相關新聞

蘇拉颱風最快今晚生成 賈新興估下周這兩天影響台灣最劇

目前太平洋地區有2個熱帶性低氣壓TD10、TD11，未來都有機會成颱為第9號颱風蘇拉、第10號颱風丹瑞。台灣整合防災工程...

蘇拉颱風今明兩天形成 缺「氣流引導」路徑預報分歧

今天持續是西南至偏南風環境，天氣風險公司天氣分析師方俊元今天指出，上午各地天氣晴時多雲，午後轉多雲山區有短暫陣雨或雷雨，...

颱風最快明晨生成 吳德榮：滯留打轉5天後撲向台灣

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天至周日水氣少，天氣晴熱，注意防曬；但太平...

「史波奇」倒閉前推優惠吸金500萬 北市收50件申訴

連鎖兒童體適能運動場館「史波奇」5、6月才推出優惠，吸引家長儲值，7月11至21停業1次，8月12日再度停業，全台4家門...

男移工抽菸又在粉塵場所工作 來台3年健檢查出罹患肺癌

一名30多歲男移工來台灣工作3年多，在工業區上班，他日前定期檢查發現肺部X光有異常，雇主帶他到大甲李綜合醫院進一步複檢，...

國中生手腕半年卡卡不靈活 長出1公分水球般腱鞘囊腫

新竹一名13歲國中生左手腕「卡卡」長達半年，一開始不以為意，直到最近劇烈疼痛才去就醫。醫師檢查發現，他的手腕竟長出約1公...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦