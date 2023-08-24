蘇拉颱風最快今晚生成 賈新興估下周這兩天影響台灣最劇
目前太平洋地區有2個熱帶性低氣壓TD10、TD11，未來都有機會成颱為第9號颱風蘇拉、第10號颱風丹瑞。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，預估今晚至明晨熱帶性低氣壓TD10有增強為颱風的機率，之後觀察明天至下周一路徑預報趨勢。
他說，今天至下周一午後山區及高屏有局部短暫雷陣雨，下周二苗栗以南午後有局部短暫陣雨，晚上起北部及東半部轉有雨。
賈新興表示，下周三至下周四清晨有受颱風影響的機率，全台各地有顯著降雨， 宜花局部地區雨勢大，下周四午後北部及嘉義以南有局部短暫陣雨。
賈新興說，下周五午後山區有局部短暫陣雨，下周六清晨嘉義以南有零星短暫雨， 午後山區有零星短暫雨。
綜合資料顯示，預估今晚至明晨熱帶性低氣壓TD10有增強為颱風的機率，之後觀察明天至下周一其路徑預報趨勢。後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。
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