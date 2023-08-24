蘇拉颱風今明兩天形成 缺「氣流引導」路徑預報分歧
今天持續是西南至偏南風環境，天氣風險公司天氣分析師方俊元今天指出，上午各地天氣晴時多雲，午後轉多雲山區有短暫陣雨或雷雨，山區較容易有雷陣雨發生，並且雷雨容易伴隨較強雨勢的可能。
他說，今天局部較內陸地區在無降雨時容易有高溫出現的機會，要做好防曬並多補充水分。外出記得攜帶雨具，遇到雷雨時盡量找建築物躲避，特別是會去山區活動者要格外留意。
明天台灣周圍風向有些微變化，方俊元表示，明天清晨仍是西南至偏南風環境，天亮後受到東南方熱帶性低氣壓T.D.10影響，風向轉偏東至東北風，各地天氣多雲到晴，午後山區有短暫陣雨或雷雨，降雨熱區略微轉移到中南部山區較為明顯，山區活動要多加注意天氣變化。
方俊元說，目前在西北太平洋有兩個熱帶性低氣壓T.D.10、T.D.11，位置分別是在呂宋島東北方及較遠洋的呂宋島以東的海面。
他表示，目前從模式預測看來，T.D.10沒有明顯的氣流引導，會在呂宋島東北方遲滯一段時間，並在今明兩天形成第9號颱風蘇拉。可能要到下周太平洋高壓明顯往西伸，才會往西北至偏西方向前進。大約從巴士海峽往福建沿海過去，但實際移動路徑及下周的環境變化，有較大的預報分歧，持續關注動態。T.D.11則是會在遠洋就往北移動，對台灣無影響。
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