重度使用3C 腕隧道症候群年輕化

30歲的小敏是3C重度使用者，除了上班之外，手機、筆電不離身外，下班也喜歡打手遊紓壓，近日常因為手指麻半夜被「痛醒」，白天抓握東西時，手掌總有陣陣刺痛感，驚覺異狀而就醫，經診斷罹患「腕隧道症候群」。醫師提醒，過往腕隧道症候群好發中年女性，但近年臨床患者有年輕化趨勢，大多與重度使用3C、手機、電腦有關。

疼痛治療專家、麻醉科醫師溫永銳表示，腕隧道症候群俗稱「滑鼠手」，好發於需做重覆性腕部活動的職業，如長時間使用鍵盤、滑鼠的上班族、家庭主婦、職業司機、餐飲業等，因過度使用手腕，導致正中神經被腕橫韌帶長期壓迫，讓手指與手掌產生麻木無力與疼痛感，嚴重時疼痛還可能延伸到手臂、肩頸。

過往腕隧道症候群好發於40至50歲，又以女性發病機率較高，溫永銳指出，近年臨床患者有年輕化的趨勢，例如每天熬夜打手遊的國、高中生，皆屬3C重度使用者或電腦族群。國、高中生若躺在床上滑手機，還會造成頸部關節壓迫，使椎間盤提早退化，也會出現手麻、手痛一連串神經症狀，臨床診斷上，會先做相關檢查，確認椎間盤壓迫或是腕隧道症候群。

溫永銳說，初期腕隧道症候群症狀，大多為手指麻，輕敲手指會有「電」感，可透過姿勢調整、配戴護腕方式改善；若麻的時間較久，晚上會麻到痛，甚至無法入睡，則可透過施打類固醇、高濃度血小板血漿（PRP）等治療，雖然可以吃止痛藥緩解疼痛，但麻沒藥醫；若痛、麻情況加劇，例如手無力拿東西，恐需要開刀治療。

溫永銳表示，過去曾收治早餐店老闆、廚師等職業患者，因反覆同一動作，陷入復原後又痛、痛了又好的循環。建議一旦出現手部刺麻、疼痛感，或是抓握東西無法使力，應盡速就醫；若嚴重腕隧道症候群，恐導致肌肉萎縮，需接受手術治療。

溫永銳提醒，高風險族群平日可配戴護腕來保護關節，多按摩手部改善血液循環，並減少工作量多休息，治療方式除了藥物、低頻電刺激等，近年也出現超高脈衝射頻等新治療方法。