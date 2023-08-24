健康主題館／登革熱疫情嚴峻 善用防蚊液避叮咬

● 避免染登革熱，防範蚊子叮咬最重要

● 防蚊液含敵避成分，防蚊效果最好

● 防蚊液使用應距離皮膚或衣物10至15公分

登革熱疫情嚴峻，衛福部疾管署最新公布本土登革熱病例數破2000例，14縣市出現本土病例，台南市、雲林縣、高雄市、屏東縣均爆發群聚疫情。避免感染登革熱，做好防蚊工作最重要，藥師公會全聯會發言人、臨床藥師黃彥儒表示，平時注意環境清潔外，更應善用防蚊液防蚊，但民眾對於防蚊液的使用仍存有錯誤迷思。

敵避濃度高 防蚊保護較久

防蚊液使用注意事項 製表╱沈能元 防蚊液以含敵避（DEET）成分的防蚊效果最好，但不少人認為這是不好的成分，改為選用精油類的一般防蚊產品。 黃彥儒指出，防蚊液產品有非常多的品牌跟選擇，目前含敵避成分的防蚊液，才具有較長時間的防蚊效果，因為蚊子接觸敵避後，會產生不舒服感覺而選擇離去，驅蚊效果不錯，可達到6到8小時的防蚊功效。

防蚊液分3種：

1.經衛福部食藥署核准，可以噴灑塗抹於人體皮膚的防蚊液，目前有效成分為敵避（DEET）。

2.用在室內、外環境，環保署核准的環境衛生用藥，有效成分有3種，分別為敵避、派卡瑞丁（Picaridin）、伊默克（IR3535），此類產品部分可噴灑於皮膚，部分不可以，民眾須詳讀產品說明書。

3.含精油類的一般防蚊產品，目前使用於人體皮膚的精油類防蚊液，並不列入藥品管理，常見的精油成分如香茅精油及檸檬胺精油等，但此類產品不得宣稱醫療效能。若市售該類產品宣稱「可預防登革熱」者，則違反「藥事法」。

選購防蚊液 大人小孩有別

黃彥儒指出，戶外活動時，成人可選用敵避濃度小於50%的防蚊液，6個月以上孩童可使用濃度10%至30%的防蚊液，回到室內後要清洗乾淨。至於6個月以下的嬰兒，含有敵避、派卡瑞丁、伊默克成分的防蚊藥劑均不適用，建議使用外在遮蔽的方式，如淺色長袖衣褲及蚊帳等，防止蚊蟲叮咬。

「防蚊液產品內敵避的濃度與藥效持續時間有關，較高濃度能提供較持久的防蚊保護。」黃彥儒說，一旦流汗較多或發現蚊子開始在身邊盤旋聚集時，就要補擦防蚊液，而敵避濃度高低，依年紀不同有不同的選擇。

夏天先擦防曬 再噴防蚊液

使用防蚊產品前需詳閱說明書，黃彥儒提醒，防蚊液使用應距離皮膚或衣物10至15公分，緩慢噴灑；使用於臉部時，應先噴於手掌再塗抹於臉部，避開眼、口周圍，若有傷口、過敏或曬傷的皮膚，不要使用。夏天與防曬產品一起使用時，先使用防曬產品，間隔5至10分鐘後，再使用防蚊液，以免皮膚過敏不適。

黃彥儒說，購買防蚊液時，應注意如是噴灑塗抹於人體皮膚，應選購衛福部核准含有敵避的用藥；若要用在室內、外環境，則應選購環保署核准含有「敵避」的環境衛生用藥，才能安全又有效。

台灣登革熱本土疫情創近10年新高，東南亞國家大多也處於登革熱疫情嚴峻期，黃彥儒強調，不論是在台灣或至東南亞旅遊應隨身攜帶防蚊液防蚊，以備不時之需。