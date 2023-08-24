台灣頭頸癌發生率全球最高 治療落後國際

台灣是世界上頭頸癌發生率最高的國家，但治療卻未與國際接軌，多數癌友為弱勢的藍領階級，且頭頸癌是自殺風險最高的癌症。醫界與病團指出，目前健保僅給付免疫藥物用於晚期頭頸癌二線治療，但國際治療指引在第一線即可使用，政府應放寬給付，挽救這群為國家拚經濟默默奉獻的藍領癌友。

自費免疫藥太貴 病友卻步

頭頸癌是台灣特有癌症，但晚期治療未與國際接軌。圖為癌症希望基金會董事長王正旭。本報資料照片

頭頸癌是台灣特有癌症，但晚期治療未與國際接軌。圖為北榮腫瘤醫學部主任楊慕華。記者林伯東／攝影 徐先生二◯一八年發現一期舌癌，在治療與定時追蹤期間，陸續發現其他二到三個癌症，甚至擴散到淋巴結。經歷多次手術及放化療，癌症依然復發，最後在醫師建議下，嘗試自費免疫藥物加化療，三個月後腫瘤竟成功消失，但龐大的醫療費用，卻讓徐先生開始憂慮。

徐先生說，沒有保險承擔這麼大筆的費用，希望健保能對患者更加友善，不要讓患者原可擁有治療機會，卻因無法負擔醫療費而被迫放棄生命。

癌症希望基金會董事長王正旭說，頭頸癌影響的是整個家庭，患者們不能繼續支撐家中經濟，還得需要家屬的照護。頭頸癌患者是台灣的特殊族群，在治療端上應該要與國際接軌，尤其台灣很多臨床醫師會參與全球最新的研究，這麼多好的研究成果，卻無法用在病人身上，也為病人喪失的治療權益感到不平。

半數患者是晚期 治療選擇少

半數頭頸癌患者都是晚期，其中有一半患者會轉移或復發，治療效果有限。台大醫院副院長婁培人說，頭頸癌治療選擇少，雖轉移復發頭頸癌患者使用免疫藥物可延長存活，但健保只給付第二線用藥，讓患者錯失最好治療時機。

「健保用藥給付落後，對台灣在國際間的醫學聲譽也是硬傷！」婁培人坦言，曾有國外學者好奇：「頭頸癌明明有癌症免疫藥物可用，為什麼台灣仍用過時的治療？」 就像是我們開車有高速公路卻不用，還要刻意走省道；他說，頭頸癌患者的治療負擔很大，自殺率高，需要政府更多支持。

健保署：考慮提前到第一線

台北榮民總醫院腫瘤醫學部主任楊慕華指出，臨床上八到九成患者使用免疫藥物都會有好處，且有效控制病情，但台灣給付條件僅有兩成患者適用，健保應放寬轉移復發的患者為第一線治療，一年約幾百人符合治療，和現在族群差不多，也是相對合理的治療方式。

健保署副署長蔡淑鈴回應，頭頸癌治療的確是健保目前癌藥給付上的缺口，目前已有幾款免疫藥物正在審議，也會考慮將第二線用藥提前到第一線使用。