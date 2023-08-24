醫界：健保應給頭頸癌癌友治療機會

「外界大概很難想像，頭頸癌病人住院期間，晚上還要出去打工賺錢…」台大醫院副院長婁培人講述了一個很日常的辛酸個案，這群患者即使生病，都要想辦法賺錢。

看著病人為生計及疾病折磨，婁培人不平地說，「頭頸癌的健保給付要符合人道！」他認為，各種癌症的治療資源分配要公平，像是在癌症轉移復發上，不同癌別應統計治療資源，再進行分配，頭頸癌只有一個傳統標靶和化療，治療資源應著重在證實對長期存活具效益，且是國際標準治療的免疫藥物上。

婁培人建議，健保在用藥規劃上應更細膩，例如像癌症免疫藥物的基本用藥週期是三個月，可每三個月評估一次，有效繼續給付，無效再調整成自費，而不是像現在這樣不給癌友治療機會。

婁培人坦言，手術治療造成癌友外貌改變，無法說話及進食，讓他們難以回歸社會，病人若能及早使用癌症免疫藥物，副作用與恢復時間較短，就有機會儘速回歸職場，減少對家庭的衝擊。