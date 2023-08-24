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復發即用免疫藥物 頭頸癌病人五年存活率增
以往治療頭頸癌的藥物有限，直到近年免疫藥物問世，治療成效大幅提高。台北榮民總醫院腫瘤醫學部主任楊慕華指出，頭頸癌尚未發現驅動基因突變，治療的藥物不比肺癌、乳癌等癌症多樣，卻也因為這項特點，對免疫治療效果顯著，美日澳等先進國家也將免疫藥物列為轉移復發頭頸癌的第一線治療，也是現行的標準治療指引。
經過研究，如果轉移復發的患者第一時間就使用免疫藥物，兩年存活率大約為百分之三十五，五年存活率為百分之二十二；反觀先用傳統治療，兩年存活率約為百分之二十，五年存活率則降為百分之八。
楊慕華說，曾有位頭頸癌患者已進行氣切，腫瘤無法開刀，透過免疫藥物治療後，腫瘤縮小，五年多來長期控制癌症，雖然仍有氣切，但已能自行進食，還四處分享經驗鼓舞癌友們。
「免疫藥物治療的個案不少，但都是每個月約十幾萬元的自費治療…」楊慕華感嘆，患病者多屬勞動階級，治療上格外辛苦，與各國相比，現行台灣健保將免疫藥物放在第二線治療，意味著患者需等到化、放療無效，身體狀況走下坡後，並且還得符合健保給付資格才能使用，讓醫師難以提供患者合理治療。
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