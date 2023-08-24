本土傷寒今年首例 曾到離島吃生蠔

疾管署昨公布今年首例本土傷寒確診病例，患者為北部一名30多歲男性，7月出現發燒、頭痛、腹瀉與水便等症狀，8月檢出傷寒桿菌。衛福部疾管署發言人曾淑慧指出，患者近期未出國，但6月底前往離島時曾吃生蠔，後來出現腹瀉症狀，斷斷續續一個多月，目前住院治療，感染源仍在疫調中。

另外，疾管署監測資料顯示，近期國內腹瀉疫情上升，8月13日至8月19日全國門急診腹瀉就診12萬8294人次，較前一周上升4.4%。

曾淑慧指出，這名30多歲男性7月11日起陸續出現發燒、頭痛、腹瀉水便、疲倦、食欲不振等症狀，多次就醫服藥後症狀改善，但8月12日起再度發燒、頭痛、關節痛、頸部僵硬、疲倦等， 18日就醫採檢並於隔日住院，21日檢出傷寒桿菌，目前住院採抗生素治療中。

曾淑慧說，傷寒是由傷寒桿菌引起的腸道傳染病，潛伏期約8至14天（可由3至60天不等），主要經由食用受病患或帶菌者糞便汙染的食物或飲水而感染，常見症狀有持續性發燒、頭痛、腹痛、腹瀉或咳嗽等。她指出，該個案6月底前往離島並吃生蠔，但同行人都沒有出現症狀，尚無法確認感染源。

國內今年累計6例傷寒確定病例，除了這例本土病例，另5例為境外移入病例，感染國家以印尼的4例最多。曾淑慧表示，近年本土傷寒病例不多，且屬散發案例，近五年同期本土病例數分別為2019年4例、2020年2例、2021例及2022年各1例。

曾淑慧提醒，食物應充分煮熟並以熱食為宜、烹調及製備過程應避免生熟食交叉汙染、飲水應煮沸或使用瓶裝礦泉水、非立即食用的食物應加蓋後置入冰箱保存，沙拉及冷盤保存尤須謹慎。

2019年至2023年傷寒確定病例累計46例，本土病例16例及境外移入30例，境外移入感染國家以印尼17例最多，其次柬埔寨3例，印度及菲律賓各2例。