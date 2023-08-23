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必比登新進榜「北消南長」！台北阜杭豆漿等15家落馬 台南僅1家掉出榜

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
台南新入選必比登推介店家阿文米粿（左）、七股養蚵園家（右上）、好農家米糕。圖／摘自米其林官網。
台南新入選必比登推介店家阿文米粿（左）、七股養蚵園家（右上）、好農家米糕。圖／摘自米其林官網。

今年是《米其林指南》將台南、高雄入列評鑑城市的第二年，綜觀今年的必比登榜單，明顯出現「北消南長」局面。台南今年共大幅新增10間店家進入榜單，在26間新入榜名單中，佔比達38％；若再加入高雄的9間新入榜店家，總計有19間新入榜店家來自台南與高雄，在新入榜店家名單中的佔比達73%，聲勢銳不可擋。

雖台北入榜店家仍以45家居冠，但卻有15家落馬，其中不乏「阜杭豆漿」、「永康牛肉麵」等蟬聯5屆人氣名店掉出榜；今年台中有31家入選，但也有10家跌出榜外，名廚陳嵐舒主理的「Gubami牛肉麵」因歇業而未能蟬連。高雄則有「鴨肉珍」與「蜀府掌櫃」2家掉出名單。台南今年僅有「無名新鮮牛肉湯」1家跌出榜外。

台南新入選必比登推介（左上起順時鐘）：三好一公道當歸鴨、謝掌櫃、黃家蝦捲、西羅殿牛肉湯。圖／摘自米其林官網。
台南新入選必比登推介（左上起順時鐘）：三好一公道當歸鴨、謝掌櫃、黃家蝦捲、西羅殿牛肉湯。圖／摘自米其林官網。

台北落馬的15家店分別為「阜杭豆漿」、「My灶」、「永康牛肉麵」、「宋廚菜館」、「北平陶然亭」、「梁記滷味」、「劉芋仔」、「駱記小炒」、「豬肝榮仔」、「陳董藥燉排骨」、「海友十全排骨」、「點水樓（松山）」、「川畝園」、「御品元冰火湯圓」、「方家雞肉飯」。

高雄新入選必比登推介昭明海產家庭料理（左）、貳哥食堂（右上）、阿香的廚房（右下）。圖／摘自米其林官網。
高雄新入選必比登推介昭明海產家庭料理（左）、貳哥食堂（右上）、阿香的廚房（右下）。圖／摘自米其林官網。

台中跌出榜外的10家分別為「淇里思（西區）」、「東山棧」、「饕之鄉李姐的店」、「陸園」、「溫叨」、「東方龍」、「菇神（新社）」、「陳明統爌肉飯」、「三喜食堂」、「新月梧桐」。

高雄新入選必比登推介老爺美食館（鳳山）（左）、侯記鴨肉飯（右上）、前金肉燥飯（右下）。圖／摘自米其林官網。
高雄新入選必比登推介老爺美食館（鳳山）（左）、侯記鴨肉飯（右上）、前金肉燥飯（右下）。圖／摘自米其林官網。

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