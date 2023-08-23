快訊

高雄女監44歲受刑人爆過勞亡 昨突臉色慘白昏迷…將解剖釐清

輝達財報發布在即…「女股神」伍德卻幾乎賣光所有持股 加碼了另1檔

可遇不可求！汐止天空高掛「雙彩虹」美景 氣象局解釋成因

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
新北汐止有民眾下午拍到「雙彩虹」高掛天空，嘖嘖稱奇。圖／民眾提供
新北汐止有民眾下午拍到「雙彩虹」高掛天空，嘖嘖稱奇。圖／民眾提供

近日各地午後雷陣雨，新北汐止有民眾下午拍到「雙彩虹」高掛天空，嘖嘖稱奇。中央氣象局指出，雙彩虹是在水滴內進行兩次反射後形成的特殊現象。

中央氣象局預報員黃恩鴻解釋，雙彩虹由來，是當大氣中有水滴，太陽光線被水滴折射，陽光經水滴折射、反射後再折射，便形成彩虹。若光線在水滴內2次反射，便會產生第二道彩虹，又稱「霓」。

對於彩虹的形成，中央氣象局在官方網站指出，彩虹的陽光照到雨滴時，經過雨滴的折射、反射，就形成這自然現象。每道彩虹中的七色是：紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫。

中央氣象局資料指出，當雨後空氣中水分充足，陽光以不同角度照射小水滴時，產生不同的折射與反射等光學作用，而產生霓與虹。「虹」是陽光在水滴內經過一次反射及兩次折射的結果，因紫色光偏折的角度最大，紅色光偏折的角度最小，所以虹的色彩排列是內紫外紅。

至於「霓」則是陽光在水滴裡是經過兩次反射及兩次折射的結果，由於多一次反射，強度只有虹的十分之一，色彩排列則與虹相反，為內紅外紫。

氣象局 新北

延伸閱讀

午後雷陣雨降溫 雨後現彩虹

第9號颱風「蘇拉」周末恐成颱 氣象局估「這時」相對接近台灣

蘇拉颱風最快周末生成！另一熱帶低壓下午也形成 氣象局揭路徑影響

可以降溫了！16縣市大雨特報 恐下到晚上

相關新聞

蘇拉颱風最快周末生成！另一熱帶低壓下午也形成 氣象局揭路徑影響

中央氣象局下午指出，目前太平洋地區有2個熱帶性低氣壓，其中一個最快周末增強成為今年第9號颱風「蘇拉」，但各模式預測分歧大...

雨彈開炸1小時！四縣市大雷雨警戒 慎防雷擊、淹水

大雨開炸一小時， 雙北、桃、竹大雷雨來了，氣象局呼籲民眾注意。

菸防法上路半年卻沒配套？上百人監院外陳情 彭華幹批國健署瀆職

新版菸害防制法今年3月22日上路，施行近半年，新法最關鍵的健康風險評估審查始終毫無進度，上百名民眾不滿國健署官員未依法執...

醫師一句話病友頓失治療信心 僵直性脊椎炎注意5大症狀

年輕人關節疼痛超過兩周，可能不是運動傷害。39歲小諺（化名），年輕時打籃球突然「軟腳」，整個人幾乎跪了下去，原以為是筋骨...

「雙彩虹」下午露臉高掛天空 氣象局：外霓內虹

近日各地午後雷陣雨，新北汐止有民眾下午拍到「雙彩虹」高掛天空，嘖嘖稱奇。中央氣象局指出，雙彩虹是在水滴內進行兩次反射後形...

老年聽力障礙恐增失智風險 及時矯正不再聽攏嘸好處多

基隆市老年人口比率已近20%，衛生福利部基隆醫院耳鼻喉科主任邱柏翰今天表示，老年人聽力障礙，心境隨之轉變，可能衍生疏離親...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦