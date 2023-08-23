可遇不可求！汐止天空高掛「雙彩虹」美景 氣象局解釋成因

近日各地午後雷陣雨，新北汐止有民眾下午拍到「雙彩虹」高掛天空，嘖嘖稱奇。中央氣象局指出，雙彩虹是在水滴內進行兩次反射後形成的特殊現象。

中央氣象局預報員黃恩鴻解釋，雙彩虹由來，是當大氣中有水滴，太陽光線被水滴折射，陽光經水滴折射、反射後再折射，便形成彩虹。若光線在水滴內2次反射，便會產生第二道彩虹，又稱「霓」。

對於彩虹的形成，中央氣象局在官方網站指出，彩虹的陽光照到雨滴時，經過雨滴的折射、反射，就形成這自然現象。每道彩虹中的七色是：紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫。

中央氣象局資料指出，當雨後空氣中水分充足，陽光以不同角度照射小水滴時，產生不同的折射與反射等光學作用，而產生霓與虹。「虹」是陽光在水滴內經過一次反射及兩次折射的結果，因紫色光偏折的角度最大，紅色光偏折的角度最小，所以虹的色彩排列是內紫外紅。

至於「霓」則是陽光在水滴裡是經過兩次反射及兩次折射的結果，由於多一次反射，強度只有虹的十分之一，色彩排列則與虹相反，為內紅外紫。