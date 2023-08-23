新生兒缺氧腦麻…婦產醫判連帶賠償800餘萬 學會這樣說

黃姓婦人10年前懷孕，2014年4月26日因下腹痛到台北榮總婦產科急診，夫妻指控陳姓醫師未判讀心音監測記錄，也沒鑑別診斷胎兒心搏過速的原因、作出適當處置，以致產下重度腦麻痹的嬰兒。台灣高等法院更一審今判黃家人共獲賠1905萬餘元，其中陳姓醫師與北榮連帶賠償共852萬元，其餘由北榮獨自賠償。婦產科醫學會表示，醫療鑑定過程學會未被徵詢意見，故對案件詳細醫療過程並不知悉，無法進一步評論。

士林地方法院原認定陳姓醫師無過失，判黃姓夫妻敗訴，但高院前審改判陳和北榮應連帶賠償小孩719萬元、付給黃姓夫妻786萬，另賠黃婦和黃夫各200萬精神慰撫金。但最高法院認為二審調查有可議之處，廢棄、發回更審。

今日判決內容是陳醫師與北榮應連帶賠償腦麻兒359萬餘元、付給黃姓夫妻393萬餘元，另賠償黃姓夫妻各100萬精神慰撫金；北榮另應獨自賠償腦麻兒359萬餘元、付給黃姓夫妻393萬餘元，並再給付夫妻各100萬元，總金額與前審相差無幾，但北榮應負擔責任變重。

台大醫院婦產部主治醫師、台灣婦產科醫學會理事長陳思原表示，事前並不知悉此案件，單從媒體登載內容難以判斷責任歸屬，婦產科照護、生產過程瞬息萬變，很難單由數字判定，「須了解孕婦生產的整個過程，才能知道誰最誰錯。」

陳思原說，生產過程出現併發症的情況對產科醫師而言並不罕見，確實有一定比率，可能性會發生胎兒腦性麻痺等狀況，「順產時就一切順利，但萬一有情況發生，都非常緊急。」

北榮院方表示，該案曾經兩次醫療鑑定，依鑑定機構專業判斷北榮應無醫療疏失。對此，陳思原說，醫療鑑定一般係由衛福部委託特定醫師進行鑑定後，產出書面報告，也有可能詢問學會意見，但此案婦產科醫學會未被詢問。