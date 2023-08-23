第9號颱風「蘇拉」周末恐成颱 氣象局估「這時」相對接近台灣

中央氣象局表示，本周各地留意午後雷陣雨，有局部大雨發生。至於今天海面上生成的2個熱帶低壓TD10、TD11，未來都有機會成颱為第9號颱風「蘇拉」、第10號颱風「丹瑞」。其中TD10預估本周末（含）後成颱，預估下周二相對接近台灣，屆時才會影響台灣天氣；TD11即使成颱也不影響台灣。

中央氣象局預報員黃恩鴻指出，周四至周五，環境風勢吹西南風，天氣與近日類似，白天酷熱、午後雷陣雨；其中大台北地區、各山區雨勢明顯，有局部大雨發生。清晨至上午，雲林以南沿海，則有零星降雨。

周六至下周一，環境轉偏東風，主要變化在東半部地區，有零星降雨出現；其他地區天氣變化不大，依舊白天高溫、午後局部雷陣雨。各地高溫普遍32至35度。

黃恩鴻說，要注意的是下周二後，低壓系統帶來水氣增多，一樣吹東風環境，整個東半部、恆春半島雨勢增多，有局部短暫陣雨；其他地區依舊為多雲到晴、午後局部短暫雷陣雨。

至於目前今天太平洋地區形成2個熱帶低壓，若未來成颱，命名分別為第9號颱風「蘇拉」、第10號颱風「丹瑞」，不過何者成為蘇拉、何者是丹瑞，尚待觀察。

黃恩鴻指出，今天下午2時形成的熱帶低壓TD11，預估未來朝北往日本東方海面前進，對台灣不會有影響。

至於今天上午形成的熱帶低壓TD10，因各模式對其強度預報分歧大，共識是形成颱風機率很高，只是成颱的早晚之差，預估本周末後發展機率高。

黃恩鴻說，要影響台灣天氣，仍待一段時間，目前因無導引氣流，移動緩慢，預估下周二才會相對接近台灣，路徑不確定程度仍高。