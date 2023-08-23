快訊

Nvidia財報發布在即 「女股神」伍德卻幾乎賣光所有持股

第9號颱風「蘇拉」周末恐成颱 氣象局估「這時」相對接近台灣

日職／起爆劑大王！王柏融連4場先發敲安 帶動6分逆轉

第9號颱風「蘇拉」周末恐成颱 氣象局估「這時」相對接近台灣

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中央氣象局指出，目前太平洋地區有2個熱帶性低氣壓，其中一個最快周末成為今年第9號颱風「蘇拉」。圖／取自中央氣象局網站
中央氣象局指出，目前太平洋地區有2個熱帶性低氣壓，其中一個最快周末成為今年第9號颱風「蘇拉」。圖／取自中央氣象局網站

中央氣象局表示，本周各地留意午後雷陣雨，有局部大雨發生。至於今天海面上生成的2個熱帶低壓TD10、TD11，未來都有機會成颱為第9號颱風「蘇拉」、第10號颱風「丹瑞」。其中TD10預估本周末（含）後成颱，預估下周二相對接近台灣，屆時才會影響台灣天氣；TD11即使成颱也不影響台灣。

中央氣象局預報員黃恩鴻指出，周四至周五，環境風勢吹西南風，天氣與近日類似，白天酷熱、午後雷陣雨；其中大台北地區、各山區雨勢明顯，有局部大雨發生。清晨至上午，雲林以南沿海，則有零星降雨。

周六至下周一，環境轉偏東風，主要變化在東半部地區，有零星降雨出現；其他地區天氣變化不大，依舊白天高溫、午後局部雷陣雨。各地高溫普遍32至35度。

黃恩鴻說，要注意的是下周二後，低壓系統帶來水氣增多，一樣吹東風環境，整個東半部、恆春半島雨勢增多，有局部短暫陣雨；其他地區依舊為多雲到晴、午後局部短暫雷陣雨。

至於目前今天太平洋地區形成2個熱帶低壓，若未來成颱，命名分別為第9號颱風「蘇拉」、第10號颱風「丹瑞」，不過何者成為蘇拉、何者是丹瑞，尚待觀察。

黃恩鴻指出，今天下午2時形成的熱帶低壓TD11，預估未來朝北往日本東方海面前進，對台灣不會有影響。

至於今天上午形成的熱帶低壓TD10，因各模式對其強度預報分歧大，共識是形成颱風機率很高，只是成颱的早晚之差，預估本周末後發展機率高。

黃恩鴻說，要影響台灣天氣，仍待一段時間，目前因無導引氣流，移動緩慢，預估下周二才會相對接近台灣，路徑不確定程度仍高。

颱風 高溫 氣象局

延伸閱讀

蘇拉颱風最快周末生成！另一熱帶低壓下午也形成 氣象局揭路徑影響

氣象局9月15日改制 持續提供氣象資源、創造效益

福島核廢水影響台灣？ 氣象局：1、2年後近海氚濃度增

氣象局：第9號颱風「蘇拉」 周末有機會生成

相關新聞

蘇拉颱風最快周末生成！另一熱帶低壓下午也形成 氣象局揭路徑影響

中央氣象局下午指出，目前太平洋地區有2個熱帶性低氣壓，其中一個最快周末增強成為今年第9號颱風「蘇拉」，但各模式預測分歧大...

雨彈開炸1小時！四縣市大雷雨警戒 慎防雷擊、淹水

大雨開炸一小時， 雙北、桃、竹大雷雨來了，氣象局呼籲民眾注意。

菸防法上路半年卻沒配套？上百人監院外陳情 彭華幹批國健署瀆職

新版菸害防制法今年3月22日上路，施行近半年，新法最關鍵的健康風險評估審查始終毫無進度，上百名民眾不滿國健署官員未依法執...

醫師一句話病友頓失治療信心 僵直性脊椎炎注意5大症狀

年輕人關節疼痛超過兩周，可能不是運動傷害。39歲小諺（化名），年輕時打籃球突然「軟腳」，整個人幾乎跪了下去，原以為是筋骨...

台南登革熱本土病例直逼2千大關 莊人祥赴台南疫區視察

高溫又降雨，登革熱疫情持續升溫，全國本土病例累積已達2337例。衛福部疾管署長莊人祥今赴台南視察，並考量即將開學，巡視高...

蛋價是否有調漲空間？ 農業部這樣說

中元節即將到來，豬肉價格高漲，農業部次長杜文珍表示，現在沒有聽說豬肉不足，飼養成本高漲，在養豬產業沒損失、消費者能負擔的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦