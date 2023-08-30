2023最寵家人的世界級甜點！科技人為疼女兒做甜點做到拿世界大獎 鴻鼎菓子中秋系列禮盒掀旋風

怎麼樣的甜點是真正的甜入心？「鴻鼎菓子」創辦人張育睿為讓腸胃不適的女兒可以嘗到健康甜點，辭去高薪科技工作用愛和溫柔打造「鴻鼎菓子」，以疼愛家人的心沒有雜質，延伸這份關懷到團隊中的每一位夥伴，期許大家都能用純粹的好，好好愛自己人。鴻鼎菓子的優質產品，更於2021、2022、2023連續三年榮獲全球純粹風味評鑑最高3星殊榮，堪稱烘焙界的奧斯卡獎，成為產業與台灣之光。今年推出中秋禮盒系列，更被評為2023年最寵家人的世界級甜點！

鴻鼎菓子中秋禮盒 圖／鴻鼎菓子 提供

用對家人的愛做甜點 只給天然和營養

「採用最天然健康的用料，自己吃或是送禮都是相當不錯的選擇。」「不會太甜吃多不會膩，受到所有人好評！」Google評論上，鴻鼎菓子受到消費者高度讚譽肯定，全是因為堅持嚴選好料，並以潔淨標章為核心理念，希望成為烘焙業「安心」的代名詞。

從全台唯一手工排豆的「愛心堅果塔」發跡，再到最受歡迎的「台灣黑熊曲奇餅」，因為想讓家人吃得健康，「鴻鼎菓子」產品不惜經歷數百次研發，更有近乎苛求的產品標準。鴻鼎菓子出品的產品，絕對堅守「天然」、「營養」和「安全」三大製作核心，以及「少鹽、少糖、少油」的三少配方，搭配「無香料、無防腐劑、無添加化學物、無反式脂肪酸」的四無鐵則。

例如「台灣黑熊曲奇餅」，嚴選比一般奶油成本高3倍的「天然草飼奶油」作為原料，因為堅持不添加任何泡打粉、膨鬆劑等化學速成原料，寧可多耗費 5 倍的時間，改用 6000 次打發奶油技法，再經16 道程序層層把關。

鴻鼎菓子中秋禮盒_純粹鴻儀 圖／鴻鼎菓子 提供

最寵家人的世界級甜點 中秋禮盒掀旋風

中秋節將至，鴻鼎菓子特別推出「月滿歡聚」中秋禮盒系列，日系精緻質感外盒設計，搭配每款禮盒都搭配店內得獎人氣甜點，例如繽紛三色曲奇餅、鳳凰酥、堅果塔等，從輕送禮到派對分享組合統統有，即日起至9月11日止，其中經典款指定禮盒更推出成立9周年來首次優惠，部分最低達原價77折，滿1500享免運、滿1800再贈限量品牌週邊dodo熊撲克牌一組，推出就引發搶購熱潮。

鴻鼎菓子中秋禮盒_純粹御品 圖／鴻鼎菓子 提供

經典得獎暢銷款「純粹御品禮盒、純粹鴻儀禮盒」，首次回饋優惠原價77折！禮盒內含獲世界大獎認證的繽紛三色曲奇餅、十大伴手禮首獎的鳳凰酥、全台唯一手工排豆的愛心綜合堅果塔，美味酥香，健康少負擔，首次購買最推薦，經典美味一次品嘗，企業送禮首選。

鴻鼎菓子中秋禮盒_緣來恬心 圖／鴻鼎菓子 提供

五感體驗旗艦門市 以照顧家人的初心寵愛顧客

鴻鼎菓子持續耕耘豐原糕餅在地文化，致力營造更優質的購物體驗，進門就能聞到陣陣烘焙香氣，特別選用自然感木質調建材，極簡風格襯托出品牌純粹美味特色，打造更寬敞舒適的門市空間，搭配季節性應景陳列布置，伴隨悅耳的輕節奏音樂，營造溫馨生活感氛圍，由專人貼心服務，讓挑選伴手禮成為一件更享受的事！

鴻鼎菓子中秋禮盒_豐月仲秋 圖／鴻鼎菓子 提供

顧客多年來的口耳相傳、業界高標準的肯定，鴻鼎菓子至今已然成為全台各大企業、政府機關送禮的首選，也深受上萬名忠實客戶和親朋好友的回購愛戴！今年中秋，想送「2023最寵家人的世界級甜點」鴻鼎菓子禮盒給親友，記得把握九周年來首次特惠，讓心意和心愛的人分享！

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