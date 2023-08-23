蘇拉颱風最快周末生成！另一熱帶低壓下午也形成 氣象局揭路徑影響

中央氣象局下午指出，目前太平洋地區有2個熱帶性低氣壓，其中一個最快周末增強成為今年第9號颱風「蘇拉」，但各模式預測分歧大，對台影響尚待觀測。

中央氣象局觀測，今天下午2時，熱帶性低氣壓TD10中心位置在北緯19.0度，東經126.0度，以每小時6公里速度，向北北西進行。中心氣壓1004百帕，近中心最大風速每秒12公尺，瞬間最大陣風每秒20公尺。中央氣象局預報員黃恩鴻表示，目前熱帶低壓發展緩慢，因無明顯導引氣流，未來幾天呈現滯留打轉，周末有明顯增強趨勢，有機會增強成颱風「蘇拉」。是否靠近台灣，視屆時路徑而定。

另外，今天下午2時，熱帶性低氣壓TD11中心位置，在北緯17.5度，東經150.6度，以每小時12公里速度，向西南西進行。中心氣壓1004百帕，近中心最大風速每秒12公尺，瞬間最大陣風每秒20公尺。