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蘇拉颱風最快周末生成！另一熱帶低壓下午也形成 氣象局揭路徑影響

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蘇拉颱風最快周末生成！另一熱帶低壓下午也形成 氣象局揭路徑影響

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中央氣象局指出，目前太平洋地區有2個熱帶性低氣壓，其中一個最快周末成為今年第9號颱風「蘇拉」。圖／取自中央氣象局網站
中央氣象局指出，目前太平洋地區有2個熱帶性低氣壓，其中一個最快周末成為今年第9號颱風「蘇拉」。圖／取自中央氣象局網站

中央氣象局下午指出，目前太平洋地區有2個熱帶性低氣壓，其中一個最快周末增強成為今年第9號颱風「蘇拉」，但各模式預測分歧大，對台影響尚待觀測。

中央氣象局觀測，今天下午2時，熱帶性低氣壓TD10中心位置在北緯19.0度，東經126.0度，以每小時6公里速度，向北北西進行。中心氣壓1004百帕，近中心最大風速每秒12公尺，瞬間最大陣風每秒20公尺。中央氣象局預報員黃恩鴻表示，目前熱帶低壓發展緩慢，因無明顯導引氣流，未來幾天呈現滯留打轉，周末有明顯增強趨勢，有機會增強成颱風「蘇拉」。是否靠近台灣，視屆時路徑而定。

另外，今天下午2時，熱帶性低氣壓TD11中心位置，在北緯17.5度，東經150.6度，以每小時12公里速度，向西南西進行。中心氣壓1004百帕，近中心最大風速每秒12公尺，瞬間最大陣風每秒20公尺。

氣象局 颱風 西進

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