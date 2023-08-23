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影／金門高粱獨特「金酒訣5步驟」 侯友宜喝了也說讚
國民黨總統參選人侯友宜今天在金門參加八二三紀念活動，在金門前縣長楊鎮浯、藍委陳玉珍等人陪同下，到金門酒廠參訪。金酒公司董事長謝世傑當場介紹「金酒訣」5步驟，連平常不大飲酒的侯友宜都忍不住連喝好幾口。
謝世傑解釋，金酒訣5步驟就是「蓮花指、輕舉杯、深入喉、展舒眉、重擲杯」，侯友宜啜飲一口後也大讚「香、醇、濃烈」，還笑問「重擲杯」是什麼意思？謝世傑、陳玉珍解釋，就是將酒杯用力擲下，侯啜飲後大讚「香、醇、濃烈」。
侯友宜說，金門高粱酒是全世界聞名的白酒，從金門走向兩岸、全世界，大家都很喜歡金門的好酒，金門酒廠也帶起在地經濟發展，扮演金門永續發展重要的指標。
金門高粱飲酒文化特殊，金酒訣5步驟曾被網友「＋1」，新增第6個比讚步驟，製成卡通圖像，在臉書粉絲團上敲碗金門酒廠推出line貼圖。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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