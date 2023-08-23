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愛飲烈酒疑因過量 走路有如機器人 震波治療讓他重拾新生

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
患者因雙側髖關節股骨頭缺血性壞死，髖關節疼痛以外，還會卡住及跛行。圖／活力得中山脊椎外科醫院提供
患者因雙側髖關節股骨頭缺血性壞死，髖關節疼痛以外，還會卡住及跛行。圖／活力得中山脊椎外科醫院提供

1名40歲中年男性業務員因業務所需，常與客戶喝烈酒博感情，疑因飲酒過量，近來只要走路臀部及髖部就感痠痛，甚至跛行，彷如機器人，就醫診斷是雙側髖關節股骨頭缺血性壞死，經施以水介質震波治療，改善局部血流供應，每走一步痛一下情況也獲得改善。

收治病例的活力得中山脊椎外科醫院院長楊椒喬指出，患者自述雙側的臀部及髖部走路時都會痠痛，其中右側較左側嚴重，經診斷亦發現雙側髖部在活動時會疼痛及跛行，因此安排核磁共振檢查，確診為雙側髖關節股骨頭缺血性壞死。

楊椒喬表示，當壞死的股骨頭塌陷造成關節面破壞時，治療以人工關節置換手術為主，但對年輕人來說，卻是不得已的選擇。因人工關節使用年限約為20年，未來勢必須再次進行置換人工關節重置手術，而再次手術對周邊組織將破壞更大。此外，術後活動能量也需調整，已不能與術前活動量相提並論。

因此，楊椒喬建議患者接受水介質震波治療，以非侵入性治療，以改善局部血流供應，對股骨頭缺血性壞死有良好的治療，幫助延緩骨壞死速度，進而延後接受人工髖關節置換的時程，若置之不理，身體負重會讓股骨頭塌陷情形逐漸嚴重，因此症狀會逐漸嚴重，無法長距離行走，對穿鞋子或蹲下等日常動作感到困難，甚至疼痛到無法行走。

在恢復上，楊椒喬說，建議患者每個月接受1次震波治療，每次、雙側髖關節各24000發數。患者在接受6次治療後，走路痠痛情形已有較緩解。整個療程建議共施打8至10次，以獲最佳療效。

楊椒喬提醒，股骨頭壞死的原因分別有，外傷性及非外傷性，如類固醇的使用、過量飲酒所致。另外，有原發性因素，部分研究顯示是與基因有關，過量飲酒為引起股骨頭缺性壞死風險因子，飲酒均應酌量而為。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

患者 手術

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