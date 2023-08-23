髖關節發育不良症新希望 嘉基推髖關節保存手術

經營農場的44歲林小姐因長期忙於農事，近來感到右髖部疼痛，服用止痛藥仍步履艱難，經醫師診斷髖關節退化，建議更換人工關節，在絕望之際，經友人介紹至嘉義基督教醫院骨科求診，接受「髖關節保存手術」治療，術後復原狀況良好，不僅擺脫止痛藥，更可以重新參與農事。

嘉基骨科醫師姚樹鑫表示，林小姐因幼兒時未能發現髖關節發育不良，成年後在劇烈活動時會感到疼痛，經休息情況會有所改善；但疼痛嚴重時，需服用幾天止痛藥才會緩解，當止痛藥效逐漸減弱，疼痛已嚴重影響走路，再加上病患本身以為只有人工髖關節置換手術，擔心術後會對運動造成限制，遲遲未對症治療，於是建議她進行「髖關節保存手術」。

根據統計，每60個新生兒中就有1個有髖關節不穩定（發育不良或脫臼）的情況，其中80％在2周內會自然復原，另外20％需要進一步評估治療，髖關節是連結大腿骨和骨盆的關節，主要功能是支撐身體受力和維持平衡。隨這年齡成長，髖關節受力會逐漸加重。

髖關節發育不良或脫臼的成因，包括家族遺傳、韌帶鬆弛、羊水不足、胎位不正或產後護理不當等，都可能增加發育不良的風險。一般而言，髖關節發育不良的患病率約為每千分之1.4。透過檢查，可以發現不同長度的雙腳、活動受限等異常狀況。然而，對於較輕微的發育不良，可能較難檢測，因此通常需要進一步的影像檢查。這類疾病在童年時期通常不會出現任何症狀，但在青少年階段隨著運動需求增加，疼痛可能開始出現，甚至可能影響運動表現。運動後的疼痛主要集中在髖關節周圍，恰好就像是手掌包圍著髖部，形成類似英文字母C的形狀，因此被稱為「C-sign」。若未經治療，疾病可能持續惡化，導致髖關節關節炎和退化，最終可能需要進行人工髖關節置換手術。