影／為何天坑頻傳？專家提解方：施工落實三大關鍵

新竹縣竹北市今年發生3起天坑事件，台北市短短3個月出現的第5個天坑，引發全國譁然，土木技師專家建議，避免天坑發生應落實PDCA標準流程，針對大規模的工地應在施工前審查施工計畫，施工期間請第三方公正單位到現場查核。此外，針對道路施作應先體檢道路下方狀況，盡快建立3D管線的圖資等。

中華民國土木技師公會全國聯合會常務理事拱祥生說，首先要避免天坑發生應落實PDCA（Plan-Do-Check-Act)的標準流程，意即計畫、執行、查核、行動，他發現竹北的天坑事件，工地的開挖深度都超過20米，建商開挖一定規模以上工地，建議應比照雙北、台中市作法，施工前應審查施工計畫，考量更周全，此外新北市更要求施工期間，請第三方公正單位到現場查核是否與施工計畫相同來把關，查核相當重要，工地應彼此查核監測與設計資料，遇到問題就要改善。

其次，工地開挖壁體分成止水性與非止水性，建商應了解在地的地質條件，對應所搭配的擋土工法，一開始就要選擇正確。

第三、除了開挖有可能造成天坑之外，針對道路的施作應有短中長期的思考，短期應比照鄰房現狀鑑定，針對開挖周遭的道路，事先做非破壞檢測，體檢道路下方的狀況，也可釐清責任，尤其在雨季，更應掌握道路的狀況。

以台北、新竹的天坑來說，都是在雨季期間發生，因此在雨季前普查重點路段，不能只看表面，目前竹北因為沒有共同管道，將導致不同單位施工時，回填方式都不一，將可能有殘餘的孔洞，這些都會積存一些水，一但雨水滲入後，恐形成破口，路徑形成後，就可能掏空或造成天坑。