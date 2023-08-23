台鐵首發花東觀光踩線團 「花蓮王」傅崐萁也現身

推廣花東鐵道觀光旅遊，台鐵20日首發花東創生踩線團，逾百人報團參加，由台北啟航搭乘「迪士尼夢想號」2次環島觀光列車，到台東池上車站後，一行人迎接仲夏寶島號有「蒸機女王」CT273蒸汽機車；有「花蓮王」之稱的國民黨立委傅崐萁也在途中現身。

台鐵表示，花東創生鐵道觀光行程豐富，適合蜜月、親子、團聚、員工旅遊，各旅行社更提供客製化遊程。20日首發踩線團由台北啟航，搭乘「迪士尼夢想號」2次環島觀光列車，馳往台東池上，除車廂內外彩繪各種迪士尼人物供粉絲打卡外，沿途還提供早餐、飲料座位服務、卡通造形鑄幣機、現場製作百變造型汽球、樂高積木體驗、車上吧枱無限暢飲、以及卡拉OK歡唱饗宴。伴隨現場音樂，還有Chihiro日本清酒、台灣啤酒推廣，以及花蓮原住民風味竹筒飯午間套餐。

台鐵表示，抵達池上車站參觀站區後，喜迎仲夏寶島號CT273蒸汽火車到來，並搭乘這列SL至玉里站。途經穀倉式建築的富里站，下車欣賞原住民山地歌舞，逛當地農會特色市集。