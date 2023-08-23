快訊

2警抓蛇影片曝！西門町驚見3公尺「黃金巨蟒」 婦人急奔派出所求助

殘骸照曝光剩外殼！網紅款「萬能充行動電源」爆炸驚人 插座充電線全沒事

接民主基金會月薪11萬副執行長？林飛帆在美回應傳聞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台鐵首發花東觀光踩線團 「花蓮王」傅崐萁也現身

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
國民黨立委傅崐萁（中）也在途中現身。圖／台鐵提供
國民黨立委傅崐萁（中）也在途中現身。圖／台鐵提供

推廣花東鐵道觀光旅遊，台鐵20日首發花東創生踩線團，逾百人報團參加，由台北啟航搭乘「迪士尼夢想號」2次環島觀光列車，到台東池上車站後，一行人迎接仲夏寶島號有「蒸機女王」CT273蒸汽機車；有「花蓮王」之稱的國民黨立委傅崐萁也在途中現身。

台鐵表示，花東創生鐵道觀光行程豐富，適合蜜月、親子、團聚、員工旅遊，各旅行社更提供客製化遊程。20日首發踩線團由台北啟航，搭乘「迪士尼夢想號」2次環島觀光列車，馳往台東池上，除車廂內外彩繪各種迪士尼人物供粉絲打卡外，沿途還提供早餐、飲料座位服務、卡通造形鑄幣機、現場製作百變造型汽球、樂高積木體驗、車上吧枱無限暢飲、以及卡拉OK歡唱饗宴。伴隨現場音樂，還有Chihiro日本清酒、台灣啤酒推廣，以及花蓮原住民風味竹筒飯午間套餐。

台鐵表示，抵達池上車站參觀站區後，喜迎仲夏寶島號CT273蒸汽火車到來，並搭乘這列SL至玉里站。途經穀倉式建築的富里站，下車欣賞原住民山地歌舞，逛當地農會特色市集。

台鐵表示，一行人再搭乘火車前往花蓮站，體驗新近開幕的自行車補給站、禮賓候車室，享用自助餐點，席間特別安排賴三洋老師的小提琴音樂會，及紅白酒品酩Social，立委傅崐萁也趕到禮賓候車室歡迎大家。行程尾聲，踩線團搭乘EMU3000新自強號返回台北，在車上享受騰雲座艙點餐服務」。

20日首發踩線團由台北啟航，搭乘「迪士尼夢想號」2次環島觀光列車，馳往台東池上。圖／台鐵提供
20日首發踩線團由台北啟航，搭乘「迪士尼夢想號」2次環島觀光列車，馳往台東池上。圖／台鐵提供
「蒸機女王」CT273蒸汽機車。圖／台鐵提供
「蒸機女王」CT273蒸汽機車。圖／台鐵提供

台鐵 觀光列車 花蓮 傅崐萁

延伸閱讀

呼應郭台銘 傅崐萁：豬頭三兄弟將保送大野狼賴清德

花東快預計在市區建交流道 花蓮人盼減少避免交通打結

籲藍營與郭台銘合作公開挺郭？ 傅崐萁：主張執政大聯盟

花蓮議長張峻挺侯友宜 傅崐萁歡迎非綠力量整合

相關新聞

長榮787-10首進駐松機 七夕情人節首航羽田

今天七夕情人節，長榮航空波音787-10客機首度進駐台北松山機場，成為目前松機起降載客數最多的最大機型，即起投入松山-羽...

食腦蟲新北現蹤 衛生局調查結果今出爐

新北市日前發生福氏內格里阿米巴感染個案，造成一名女性死亡，新北衛生局於8月9日及10日前往室內親水設施場域進行環境採檢，...

不只地中海飲食 研究：地中海生活也是長壽關鍵

過去科學家認可的長壽關鍵主要關注飲食，著重原型食物的地中海飲食時常受推崇，但最近新研究發現，不只飲食，地中海生活也是重要因素，可大幅降低死亡風險。

8旬老翁關節退化 自體脂肪幹細胞治療重獲好膝力

細胞治療膝關節退化，成為國際再生醫療趨勢，童綜合醫院與訊聯合作，為8旬的黃姓老翁用自體脂肪幹細胞治療退化性關節炎，他痛了...

可以降溫了！16縣市大雨特報 恐下到晚上

午後雷雨來了，氣象局針對雙北等全台16縣市發布大雨特報，恐下到晚上。

愛飲烈酒疑因過量 走路有如機器人 震波治療讓他重拾新生

1名40歲中年男性業務員因業務所需，常與客戶喝烈酒博感情，疑因飲酒過量，近來只要走路臀部及髖部就感痠痛，甚至跛行，彷如機...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦