高喊海綿高鐵、台積電 環團籲環境部強化氣候調適策略

環境部昨剛揭牌正式成立，環團今召開「搶救旱澇台灣」記者會，高喊「海綿高鐵，海綿台積電，氣候調適，有效行動」，呼籲首任環境部長薛富盛除落實淨零優先外，也要加強氣候調適策略，包含零碳綠色能源、糧食系統、韌性防災國土規畫與建設。

台南市空汙暖化自救會、台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟共同召開記者會，認為薛富盛在擔任中興大學校長期間成立中興大學循環經濟研究學院，使該校成為台灣第一所宣示2040年達標淨零排放的大學，超越美國加州大學的2045年目標，期許薛富盛擔任部長後，在考慮台灣面臨極端旱澇情況後，能提前於2045年讓台灣達到淨零排放目標。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，台灣易淹水地區面積達1150平方公里，82%位於彰雲嘉南高屏地區，雲林、屏東和嘉義縣為易淹水地區前三，南科地區更是高比率集中在易淹水區域，涵蓋台積電廠房，而北台北及桃園地區也是海平面上升承受衝擊最大區域。

葉光芃指出，根據高鐵委託工研院於2022年度公布的地層下陷調查報告，高鐵正通過主要下陷中心的彰化溪州、雲林虎尾和土庫、元長、北港和嘉義新港等地，當中雲林高鐵車站樁柱累積下陷量最大超過7.5至10公分，2019年至2021年間持續下陷，尤其2021年正逢50年大乾旱，下限幅度平均為前一年度的2倍以上。

葉光芃認為，環境部優先提出增加防澇氣候韌性的永續解方，推動「海綿高鐵、海綿台積電」，讓高科技產業落實高耗水、自給自足不缺水不搶水，達標降溫不淹水、減空調吸碳加分及增加綠色碳補償。

另呼籲環境部應依氣候法第19與20條，訂定四年為一期之該領域調適行動方案，尤其需優先推動以生態系為基礎的調適策略，針對氣候脆弱度高的沿海及山區國土，進行納入在地民眾參與的短中長期調適規畫。

中研院地球科學研究所研究員汪中和表示，地表持續暖化，累積在大氣層中的水氣會愈來愈多，目前全球升溫1.2℃，水氣含量增加8%，形成天上巨大河流，只要有低壓帶或鋒面出口，就會以過去想像不到的強降雨方式落下，造成嚴重洪澇，而海平面上升將影響台灣土地的完整，警示「台灣恐將成第一批氣候難民」，認為須迫切關注氣候調適相關策略。

汪中和進一步指出，隨著氣候暖化氣溫逐年上升，今年7月地表均溫更達到17.1℃，創歷史新高，聯合國秘書長稱地球進入「沸騰化」時代，而台灣更是全球暖化較強的前段班，百年來暖化升溫1.6℃，高於全球平均值1.2℃；汪中和說，全球海平面上升與過去最壞觀測模式情況吻合，從1995年至迄今，海平面已上升10公分，預估2050年全球海平面上升約40至50公分。