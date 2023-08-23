工廠偷排黑煙、異味難抓 新北祭出最高200萬獎金

空氣汙染對民眾影響大，但汙染情況易隨時間快速消散，造成稽查不易。新北市政會議今通過「新北市檢舉固定汙染源違反空氣汙染防制法案件獎勵辦法」，民眾檢舉屬實可獲罰鍰5％獎金，若現為或曾受雇於被檢舉人等吹哨者則提高至10%，固定污染源違反空汙罰鍰10萬至2000萬不等，獎金最高可達200萬。

環保局統計，新北市去年接獲公害陳情案件3萬7184件，噪音汙染居冠占56.99%，其次為異味汙染占28.30%。由於空汙易隨時間快速消散，稍縱即逝，稽查人員常獲報後30分鐘內抵達現場仍撲空，因此環保局依照空汙法授權，並參考桃園、台中及台南相關法規，鎖定固定汙染源擬定新北檢舉獎勵辦法。

環保局長程大維說，新北去年空汙案件269件，共裁罰約3558萬，最常遭處分的區域為林口、三峽、五股及樹林區，但過去空氣汙染並未有檢舉獎勵辦法，僅水汙染、廢棄物才有吹哨條款，這次針對固定汙染源意即工廠，如有排放管道、煙囪、鍋爐等處設有檢舉獎勵，車輛廢氣、露天燃燒、餐飲業排放油煙等，不在此限。

程大維指出，民眾檢舉需提供有時間、地點及影像，其中氣味雖無法以照片顯示，檢舉人文字述明情況，後續稽查人員查證屬實，檢舉還是會成案，且屬實可獲罰鍰5％獎金，同時包含吹哨者條款，若現為或曾受雇於被檢舉人者則提高至10%，由於固定污染源違反空汙法罰鍰起跳至少10萬，獎金最少也有5000元。

不過需注意若為匿名檢舉、不實檢舉或檢舉人為公務員、受委託行使公權力者，執行公務發現，抑或是媒體公開、環保局或其他機關已知悉，則不核發獎金。

新北市環保局表示，「新北市檢舉固定汙染源違反空氣汙染防制法案件獎勵辦法」今在市政會議通過，將函請行政院備查，也會報議會查照，預計今年底前上路。