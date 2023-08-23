38歲蒙古男肺癌三期 還有二稚子要養 跨海求診

38歲蒙古男子Batas因在礦場擔任司機，吸入大量粉塵，長期咳嗽，檢查發現罹患肺腺癌，跨海到員榮醫院求診，經員榮醫院醫療副院長、胸腔內科醫師涂川洲以次世代基因檢查，找到合適標靶用藥，不到一個月腫瘤就小了一半，員榮醫療團隊9月將再赴蒙古義診，發揮醫療無國界大愛精神。

Batas是家中經濟支柱，家中還有二名稚子，但在礦場擔任司機，卻發現吸呼愈來愈喘，到當地醫院檢查才知罹患肺腺癌，肺部長了不少大小不一的腫瘤，已是第三期，因在蒙古醫院碰到也曾因肺癌到員榮就醫的朋友，對方建議他到員榮就診，Batas即在妻子陪同下飛到台灣跨海就診。

涂川洲表示，Batas一到員榮後，隨即安排次世代基因檢查，尋找合適的標靶用藥，基因檢查報告出來，符合肺癌標靶用藥，夫妻倆人開心極了，用藥兩周後腫瘤縮小，症狀明顯改善，Batas拿了3個月的藥物返回蒙古。

員榮醫療體系國際醫療部護理長吳玉蘭說，不料用藥後，患者有嚴重過敏反應，隨即停藥一週，仔細排查各種原因，才知患者原本就是過敏體質，但吃了過量又香又甜的芒果才引發，跟抗癌藥物無關，住在台灣近1個月接受治療，他太太也將台灣各種美食及水果全吃遍。

依據國健署統計資料，第1期肺癌5年存活率約9成，到了第2期接近6成以上，第3期則下降到近3成，但如果到第4期才就醫，5年存活率就僅剩1成，期別間5年存活率差距很大。

涂川洲表示，9月23日到30日員榮國際醫療團隊將赴蒙古烏蘭巴托義診，會再為Batas複診，蒙古國因空汙問題，肺癌患者不少，當地遊牧業發達，常有意外發生，也需要骨科、外科醫師。醫療團隊除員榮醫療體系胸腔科、骨科醫師外，也邀請三總一般外科及台中榮總小兒癌症醫師參與，發揮醫療無國界的大愛精神。