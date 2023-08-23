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影／農糧署攜手全家及楓康推出文旦禮盒 胡忠一：大陸不是唯一市場

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
農糧署長胡忠一受強調，大陸禁止輸入多項台灣農產品後，反而為台灣農產品找到新的活路與轉機。記者侯永全／攝影
農糧署長胡忠一受強調，大陸禁止輸入多項台灣農產品後，反而為台灣農產品找到新的活路與轉機。記者侯永全／攝影

農業部農糧署今攜手全家便利商店及楓康超市舉行「全家x 楓康十大產區產銷履歷拾柚文旦禮盒上市」記者會，搶先曝光全台最佳「十大產區產銷履歷拾柚文旦禮盒」。出席的農糧署長胡忠一宣布自8月31日起在楓康超市展開預購，9月7日起則在「全家行動購」販售，讓消費者可以在兩大通路系統一次購得集合台南麻豆及下營、嘉義竹崎、雲林斗六、苗栗西湖、新北八里、宜蘭冬山、花蓮瑞穗及玉里、台東東河等10處產區的美味國產文旦柚。

農糧署長胡忠一表示，今年國產文旦柚於八月中下旬由各產區陸續採收，透過 「文旦大聯盟」集合由各產區農會嚴選品質，風味最佳，並通過取得產銷履歷驗證的優質文旦，合作推出精美的「十大產區產銷履歷拾柚文旦禮盒」，適合中秋佳節送禮及自用。而近年推動產銷履歷制度， 輔導農友強化安全管理意識，農產品產銷資訊公開可追溯，讓消費者吃得健康、買得安心。

農糧署長胡忠一受訪時強調，台灣農產品在今年的東京食品展大放光彩，過去只有賣生鮮水果，如今將冷凍鳳梨釋迦製成酒之後，有極佳的銷售成果。這顯示大陸禁止輸入多項台灣農產品後，原以為會受到很大的衝擊，卻反而找到新的活路與轉機。胡忠一指出，大陸並不是全世界唯一的市場，如文旦就銷售到香港之外的加拿大、日本及英國，至今已出口一百七十三公噸，其中英國就有二．四公噸，過往從未賣到英、加等遙遠的歐洲地區。因此，今年在外銷及加工方面已有很大突破。

全家便利商店將在9月6日起全台近4,100家店舖開賣「產銷履歷麻豆文旦」截切水果杯，透過食品安全的加工技術，讓消費者不必自己動手剝綠色外皮，即可享用新鮮文旦果肉的汁多味美、酸甜好滋味。

農業部農糧署長胡忠一（左起）、全家生鮮現做調理部長林鴻成及楓康超市協理林明圖，共同主持「全家x 楓康十大產區產銷履歷拾柚文旦禮盒上市」啟動儀式。記者侯永全／攝影
農業部農糧署長胡忠一（左起）、全家生鮮現做調理部長林鴻成及楓康超市協理林明圖，共同主持「全家x 楓康十大產區產銷履歷拾柚文旦禮盒上市」啟動儀式。記者侯永全／攝影
全家便利商店將在9月6日起推出「產銷履歷麻豆文旦」截切水果杯，讓消費者不必自己動手剝綠色外皮，即可享用新鮮文旦果肉的汁多味美、酸甜好滋味。記者侯永全／攝影
全家便利商店將在9月6日起推出「產銷履歷麻豆文旦」截切水果杯，讓消費者不必自己動手剝綠色外皮，即可享用新鮮文旦果肉的汁多味美、酸甜好滋味。記者侯永全／攝影

產銷履歷 文旦 農糧署

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