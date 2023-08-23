急性肢體缺血症三成須截肢 醫：注意腳麻和這些症狀

高齡長者、慢性病患常有腳麻、腳痛、腳冰冷等問題。醫師表示，這些症狀恐是「下肢周邊動脈阻塞（PAD）」所致，65歲以上長者每十人就有一人罹病，但因初期症狀不明顯，常被忽略導致病情惡化進入肢體劇烈疼痛的「急性肢體缺血症（ALI）」，近三成病人須截肢保命。建議患者若出現症狀時，應在6至8小時黃金治療期間內就醫處置。

新光醫院周邊血管治療中心主任吳典育說，周邊動脈血管疾病因血管中粥樣物質不斷擴大、加上繼發性血栓，導致動脈管腔狹窄甚至閉塞，流至遠端供應組織的養分及氧氣減少，導致肢體出現急性或慢性缺血症狀。危險因子包括三高、糖尿病、腎臟病，且與飲食習慣有關；65歲以上長者約1成罹病。

吳典育表示，罹患周邊動脈疾病的病人，1%至3%會惡化為急性肢體缺血，病人一年內的死亡率高達25%，30%的病人須以截肢手術保全性命。慢性肢體缺血患者可能會因逐漸適應而未察覺症狀，可把握「5P」症狀原則，發現異常時立即就醫評估。

他說明，5P症狀包括疼痛（pain）、摸不到脈搏（pulseless）、腳麻（paresthesia）、腳蒼白（pale）、癱瘓（paralysis）。另外，腳部冰冷也是常見症狀之一。這些症狀雖不會造成立即生命危險，但不緊急處理恐造成肢體細胞壞死，引發肢體缺失、失能，嚴重可能還要截肢。

吳典育也說，急性肢體缺血是一種急症，患者在數小時內會感到肢體劇烈疼痛，並合併麻木、無力感，若阻塞無法即時消除、側枝血循環無法即時建立，恐導致肢體壞死，須在黃金治療時間6至8小時內治療，否則恐留下神經受損等後遺症，即使經手術疏通血管，仍須截肢，且恐有死亡風險。

新光醫心臟血管外科主任林佳勳表示，下肢周邊動脈阻塞盛行率高初期症狀是間歇性跛行，許多老人家認為是年紀增長所致，並未多加注意，但血管阻塞嚴重時，恐有截肢風險。若患者出現急性肢體缺血症時，治療相當迫切、不亞於急性心臟病治療，傳統治療患者必須排隊等待心導管室、具血管攝影設備的手術室，耗時較長。新光醫院的周邊血管治療中心，有專用血管攝影手術室，提供病人「即刻救援」。

「即使治療過後，周邊動脈疾病仍會因為年齡，生活習慣、患者共病等而有復發可能。」吳典育表示，患者持續門診追蹤、接受藥物治療控制危險因茲相當重要。同時，生活習慣也須改變，包括戒菸、避免含咖啡因飲料、控制體重及適度運動等，日常生活中也要避免固定姿勢影響血液循環，走動時則可穿著鞋襪保暖。