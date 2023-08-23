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腳麻腳痛 他下肢周邊動脈阻塞5次 這項新術式避免再發

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
吳先生患有高血壓、糖尿病及洗腎病史，有雙下肢周邊動脈阻塞（PAD）疾病，五年來急性肢體缺血症（ALI）反覆復發5次。圖為他解釋復發時下肢會相當疼痛。記者林琮恩／攝影
吳先生患有高血壓、糖尿病及洗腎病史，有雙下肢周邊動脈阻塞（PAD）疾病，五年來急性肢體缺血症（ALI）反覆復發5次。圖為他解釋復發時下肢會相當疼痛。記者林琮恩／攝影

69歲吳先生有高血壓、糖尿病洗腎病史，有雙下肢周邊動脈阻塞（PAD）疾病。107年開始因間歇性跛行症狀就診，5年來陸續歷經5次「急性肢體缺血症（ALI）」復發，反覆下肢動脈介入治療後緩解症狀。7月28日他起床後又出現腳背嚴重疼痛、冰、麻木無力，自覺下肢血管出現異狀，赴新光醫院急診就醫後，藉新型「血管抽吸器」以高效轉速抽出血栓斑塊，合併溶栓導管、塗藥氣球等治療，返家後恢復良好，已能自行上下樓梯。

吳先生表示，自己洗腎十多年，過去下肢出現異狀時，腳趾會非常疼痛、不能彎，下肢、腳背也會疼痛。就醫後曾裝了支架，但仍陸續復發。女兒則說，父親發病時的表現是腳會痛、腳趾反黑，過去術後下床仍會有腳掌發麻、反紅的症狀；此次採新技術治療後復原較快，下床已無異狀，和過去不同。

新光醫院周邊血管科主任吳典育表示，65歲以上長者，約1成會發生下肢周邊動脈阻塞。但無症狀者占多數，許多病人並無病識感。具三高、抽菸、心臟裝設支架等病史的患者，罹病的機率較高。常見症狀是間歇性跛行、行走時下肢疼痛，病人能行走的時間變短，重度患者甚至連坐著都會痛；其疼痛屬下肢缺血性疼痛，類似將手掌插入冰塊中，疼痛程度很高。出現症狀的病人，有半數同時患有心臟衰竭。

吳典育說，吳先生此次使用新型的「血管抽吸器」係一種自動抽吸裝置，能將肢體血管中因血栓產生的血塊清除得非常乾淨，但難免會有血塊在過程中掉入末梢血管，故又以溶栓導管治療一天。過去無法處理的腳趾末梢血管，此次也以極小的氣球、很長的導線處理，讓病人血流迅速獲得改善。

他表示，早期急性肢體缺血症患者，多須截肢；若以外科手術處理下肢周邊動脈阻塞，在沒有血管攝影的情況下，放入除栓導管時，有時會不慎將血塊推到末梢，反而造成末梢肢體壞死等併發症。且早期治療只有氣球擴張術，病人半年內再次發生血管阻塞的機率達5成以上；有了動脈血管支架技術後，仍有7成病人3年內會再次發生阻塞。

吳典育表示，新的病人能使用抽栓、溶栓、塗藥氣球合併治療，讓血管回復原來狀態，再加上疾病因子如三高、糖尿病控制，能大幅減少復發機率「說不定不會復發。」且利用新型技術，也能減少過去裝設支架後，組織增生導致血管狹窄的後果，血管通暢率更佳。

病友吳先生（左二）及女兒（左三）與醫療團隊新光醫院周邊血管科主任吳典育（左一）、新光醫院心臟血管外科主任林佳勳（右一）合影。記者林琮恩／攝影
病友吳先生（左二）及女兒（左三）與醫療團隊新光醫院周邊血管科主任吳典育（左一）、新光醫院心臟血管外科主任林佳勳（右一）合影。記者林琮恩／攝影

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